V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem

V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncemZdroj: Obec Dynín
Článek byl publikován 14.10.2026 05:00
V Táboře se na spolupráci dohodla čtyři uskupení včetně vítězného Našeho Česka a ANO. Novým starostou by se...
Dvě nejvyšší příčky v ženské kategorii střelecké soutěže pozemních sil Armády ČR obsadily vojákyně z 42....
Motor dokázal na domácím ledě přetlačit Liberec o jednu branku a připisuje si další tři body do našlapané...
Za vraždu manželky na Písecku si muž odpyká 17 let vězení. Ústavní soud odmítl jeho stížnost jako zjevně...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Strojvedoucí z rychlíku, který havaroval u Zlivi, čelí obvinění. Hrozí mu až osm let vězen
- Povolební jednání v Táboře a Písku pokročila, vznikají nové koalice
- Vojákyně z Tábora ovládly střeleckou soutěž. Domů si odvezly zlato i stříbro
- Tyto body se určitě počítají, říká za Motor autor jedné z branek Martin Beránek