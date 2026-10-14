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V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem

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V Dyníně na Českobudějovicku vznikla fotovoltaická elektrárna na ploše zhruba 50 hektarů s výkonem téměř 37 megawattů. Stála přes 500 milionů korun. Projekt se připravoval od roku 2009. Jedná se o třetí největší elektrárna na solární energii a první této velikosti s natáčecí technologií v Česku.
V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem

V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem

Zdroj: Obec Dynín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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