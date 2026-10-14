Pijte 1 hrnek tohoto denně po jídle. Trávení se zlepší do týdne

Nedělní svíčková s knedlíkem, k tomu zákusek a potom hodina na gauči s pocitem, že se v břiše nic nehýbe. Naše babičky na takovou chvíli měly jednoduchý recept, který zvládne uvařit každý. Potřebnou bylinku navíc většina lidí má doma ve skříňce.
Řeč je o obyčejném mátovém čaji. Jestli se vám trávení zlepší přesně za sedm dní, dopředu nikdo neslíbí, protože každé tělo reaguje po svém. Hrnek po jídle ale patří k nejstarším domácím pomocníkům na těžké břicho a zastání má i u evropských odborníků.
Co máta v břiše vlastně dělá
Čím je jídlo tučnější a těžší, tím víc práce na žaludek čeká. Aby si s ním poradil, potřebuje dostatek trávicích šťáv a také žluč. Látky z listů máty peprné tělo k tvorbě obou povzbuzují, a tak se máta jako pomoc na žaludek používá už po generace.
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Hrnek se tradičně pije právě po jídle, klidně ještě dřív, než se potíže ozvou. Lidé po něm sahají hlavně při pocitu přeplněného žaludku a při nadýmání. Podle některých lékárníků se vyplatí čaj pít pravidelně, pokud vás žaludek zlobí častěji.
Co na mátu říkají evropští odborníci
Výbor pro rostlinné léčivé přípravky při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) uznal, že list máty peprné lze díky dlouhodobému používání nasadit při potížích s trávením a nadýmáním. Laboratorní testy navíc naznačily, že máta uvolňuje svalstvo střev a tlumí křeče.
Odborníci přitom poctivě přiznávají, že klinických studií na lidech je k mátovému listu málo. Jejich hodnocení stojí hlavně na tom, že lidé tenhle čaj bezpečně pijí desítky let. Rozhoduje tedy především zkušenost mnoha generací. Za jak dlouho se úleva dostaví, žádná studie nezměřila, a týden proto nepovažujte za zaručenou lhůtu.
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Mnohem důležitější je jiná hranice. Pokud se potíže zhorší nebo trvají déle než dva týdny, je čas zajít k lékaři.
Jak uvařit hrnek, který pomůže Čerstvou nebo sušenou mátu dejte do hrnku a přelijte ji právě dovařenou vodou. Množství sušených lístků odměřte podle návodu na obalu. Hrnek zakryjte talířkem nebo pokličkou. Čaj nechte stát asi čtvrt hodiny, potom lístky vylovte nebo čaj sceďte. Pak si ho v klidu vypijte teplý, nejlépe krátce po obědě nebo po večeři.
Poslouží lístky z trsu na balkoně stejně jako sušená máta v sáčcích. Sušenou koupíte prakticky v každé lékárně.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Na čaj po jídle poslouží čerstvé lístky máty z balkonu stejně dobře jako sušená máta z lékárny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Komu může máta spíš přitížit
Máta má jednu vlastnost, kvůli které se nehodí každému. Povoluje totiž sval, který za normálních okolností drží vstup do žaludku uzavřený. Kyselina se pak snáz dostává zpátky do jícnu. Kdo trpí refluxem, může po mátě cítit silnější pálení žáhy. Evropští odborníci proto lidem s refluxem doporučují se přípravkům z máty vyhnout.
Pozor by si měli dát i lidé se žlučovými kameny nebo jinými potížemi se žlučí. Dětem doporučují evropští odborníci mátu podávat až od čtyř let. Těhotným a kojícím ženám ji jako léčivý čaj nedoporučují, protože o její bezpečnosti pro ně chybí dostatek údajů. Vynechat ji mají i lidé alergičtí na mátu nebo mentol. A kdo pravidelně bere léky, měl by se před pitím bylinných čajů poradit s lékařem, protože některé byliny se s léky nesnášejí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kdo Co platí Lidé s refluxem a pálením žáhy Mátový čaj vynechat, protože může pálení žáhy zhoršit. Lidé se žlučovými kameny nebo jinými potížemi se žlučí Dát si s mátou pozor. Děti Mátu podávat až od čtyř let, jak doporučují evropští odborníci. Těhotné a kojící ženy Mátový čaj jako léčivý prostředek nepít, jeho bezpečnost pro ně není ověřená. Lidé alergičtí na mátu nebo mentol Mátu vynechat. Lidé, kteří pravidelně berou léky Před pitím bylinných čajů se poradit s lékařem, protože některé byliny se s léky nesnášejí. Přečtěte si také: Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla
Podle amerického Národního centra pro doplňkové a integrativní zdraví (NCCIH) je mátový čaj zřejmě bezpečný. O tom, jak tělo snáší velké množství máty užívané po dlouhé roky, se ale zatím ví málo.
Když vám máta nechutná
Mentolová chuť nesedí každému. Kdo mátu nemusí, může na nadýmání zkusit fenyklový čaj, který se na břicho pije stejně tradičně.
Samotný hrnek čaje ale zázraky neudělá. Pomoct může i krátká procházka po vydatném obědě. Pokud vás potíže s trávením trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
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Zdroje: https://ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/european-union-herbal-monograph-mentha-x-piperita-l-folium-revision-1_en.pdf, https://www.ema.europa.eu/cs/medicines/herbal/menthae-piperitae-folium, https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/zivotni-styl/bylinky-ve-vasi-lekarnicce/mata-peprna-pomuze-na-zaludek-nachlazeni-i-kozni-problemy.html, https://www.nccih.nih.gov/health/peppermint-oil, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-mata-peprna-nejen-voni-ale-i-leci-69014, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/potraviny-proti-nadymani/, https://www.denik.cz/zdravi/mata-traveni.html