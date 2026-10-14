Ani rohlík, ani toast. Češi po šedesátce objevili večeři z Polska, po které spí jako miminka

Krajíc s máslem, k tomu paštika nebo rohlík s pomazánkou a pak hodiny převalování pod peřinou. Kdo má večerního pečiva plné zuby, může nahlédnout do kuchyně severních sousedů. Z Poznaně pochází prosté jídlo z několika levných surovin, které skoro každý má doma. Jeho složení dobře zapadá do toho, co výživoví poradci doporučují na večer, a k pohodovějšímu usínání může přispět. Jak moc, to se u každého liší.
Pyry z gzikiem: brambory ve slupce a bílý tvaroh
Gzik je hustá studená směs měkkého tvarohu a zakysané smetany, do které se přidává nasekaná pažitka, často i jemně krájená cibule a někdy pár ředkviček. V Poznani k němu patří brambory uvařené nebo upečené i se slupkou.
Gzik vzniká z měkkého tvarohu, zakysané smetany a nasekané pažitky, často i s cibulí a někdy s ředkvičkami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Slovo pyry je poznaňské nářeční označení brambor, odtud i název pyry z gzikiem. Na tamních jídelních lístcích se objevuje mezi předkrmy a v některých podnicích i jako hlavní jídlo.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 4 Kčs a ležel v každém kuchyňském šuplíku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 290 000 Kč Polsko ho maže na chléb, Poznaň dává k bramborám
Většina Poláků zná tvarohovou pomazánku hlavně z obloženého chleba. Velkopolané z ní udělali teplé jídlo: lžíci gziku položí na horkou bramboru a mají hotový oběd nebo večeři.
Právě poznaňská verze nabízí Čechům, kteří mají pečiva dost, příjemnou změnu. Na talíři leží teplá příloha, chladivý tvaroh a hrst zelených bylinek, krajíc chleba tu chybí úplně.
Tryptofan, škrob a jedna australská studie
Tvaroh jako mléčný výrobek obsahuje aminokyselinu tryptofan. Tělo si ji samo vyrobit nedokáže a mění ji na serotonin a melatonin, tedy látky, které pomáhají řídit spánek. Do mozku se ale tryptofan dostává ztěžka, protože se o místo přetahuje s dalšími aminokyselinami. Těch bílkovinné jídlo přináší mnohem víc, a po samotném tvarohu proto podíl tryptofanu v krvi spíš klesá.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč
Sacharidy působí opačně. Škrob z brambor zvedá hladinu cukru v krvi, tělo odpoví inzulinem a ten odvádí konkurenční aminokyseliny do svalů, takže tryptofan má k mozku volnější cestu. Jak se oba vlivy sečtou na talíři, kde leží brambory i tvaroh, zatím žádná studie neověřila.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Co obsahuje Jak přispívá ke spánku Tvaroh Bílkoviny včetně tryptofanu Tryptofan tělo mění na serotonin a melatonin, ostatní aminokyseliny z bílkovin mu ale cestu do mozku ztěžují Brambory Škrob Zvedá hladinu cukru v krvi, inzulin odvádí konkurenční aminokyseliny do svalů a tryptofan má k mozku volnější cestu
Vědci z Univerzity v Sydney v roce 2007 zkoumali vliv sacharidů na usínání u dvanácti zdravých mužů ve věku 18 až 35 let a výsledky otiskl časopis American Journal of Clinical Nutrition. Když dobrovolníci čtyři hodiny před spaním snědli rýži s rychle stravitelnými sacharidy a malým podílem bílkovin, usnuli v průměru asi o osm minut dřív než po rýži, ze které se cukr uvolňoval pomalu. Ostatní ukazatele spánku se nezměnily a brambory s tvarohem ani seniory studie nezkoumala.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Po šedesátce je spánek křehčí
Čím je člověk starší, tím méně melatoninu jeho tělo vyrábí. Spánek starších lidí bývá mělčí a noc přerušuje víc probuzení, přestože celková doba spánku se s věkem mění jen málo.
S přibývajícím věkem tělo tvoří méně melatoninu a noční probouzení je častější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O to víc záleží na tom, co člověk sní k večeři. Mastnou a bohatou večeři žaludek zpracovává ještě dlouho poté, co člověk ulehne, a někdy se k tomu přidá pálení žáhy. Brambory s tvarohem přitom zasytí bez smažení i bez mastné omáčky.
Jak gzik připravit a kdy ho sníst Tvaroh rozmačkejte vidličkou se lžící zakysané smetany. Vmíchejte hodně pažitky, trochu cibule a podle chuti nakrájené ředkvičky. Osolte a opepřete. Přečtěte si také: Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla
Kdo chce večeři co nejlehčí, přidá smetany jen tolik, aby se tvaroh dal dobře promíchat. Smetanové a tučné mléčné výrobky totiž patří mezi energeticky vydatné potraviny.
Vedle toho, co leží na talíři, rozhoduje i hodina, kdy k jídlu usednete. S plným talířem brambor s gzikem počítejte zhruba tři hodiny předtím, než půjdete spát. Když vás hlad přepadne později, stačí pár lžic samotného tvarohu s pažitkou. Brambory si těsně před ulehnutím nedávejte.
Zázrak od talíře nečekejte
Výživoví odborníci upozorňují, že tryptofan z jídla má na spánek jen mírný vliv a nejvíc pomůže lidem, kteří ho mají málo. Pro klidné noci je proto důležitější celkový životní styl a jedno jídlo ho samo nenahradí. Pokud vás nespavost trápí delší dobu, poraďte se se svým lékařem. Lidé s cukrovkou by měli velikost večerní porce brambor sladit s jídelníčkem, který jim doporučil lékař nebo nutriční terapeut.
Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže
Zdroje: https://glycemicindex.com/2025/05/13242, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-jidlo-misto-prasku-na-spani-129875, https://www.gssiweb.org/en/sports-science-exchange/article/sse-116-nutritional-interventions-to-enhance-sleep, https://polishfoodies.com/polish-cottage-cheese-dip-gzik-recipe/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-jidlo-spanek-strava-270887, https://cc.cz/co-jist-abyste-se-v-noci-dobre-vyspali-nejlepsi-je-stredomorska-strava-a-pres-den-hodne-pit/, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/potraviny-pro-spani.html, https://eurozpravy.cz/magazin/213366-proc-seniori-spatne-spi, https://regionwielkopolska.pl/en/?p=3309, https://www.inyourpocket.com/poland/poznan/articles/wielkopolska-cuisine-9-regional-tastes-to-try-in