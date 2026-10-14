Agresivní muž nabíhal do strážníků, kteří s ním rychle zatočili

Agresivní muž nabíhal do strážníků, kteří s ním rychle zatočiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Agresivní muž nabíhal do strážníků, kteří s ním rychle zatočiliZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 14.10.2026 04:35
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