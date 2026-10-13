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Kompost na podzim nebo na jaře? Zjistěte, kdy je ideální čas

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Používejte kompost na své zahradě a můžete získat další živiny do půdu, zlepšíte její strukturu a možná docílíte i lepšího hospodaření s vodou. Jenže kdy je ten správný okamžik naservírovat ho záhonům? Pravdou je, že si nemusíte vybírat jen jedno období. Na podzim můžete přidat kompost záhonům, které už mají po sezóně a čeká je zimní odpočinek. Na jaře ho pak přidejte jako dávku živin pro právě se probouzející rostliny. Pokud nevíte, jestli podzim nebo jaro, rada zní: řiďte se potřebami své zahrady.
Kompost

Kompost

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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