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Půl milionu korun dá kraj na prosincový zápas českých hokejistů s Finskem

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Půlmilionovou částkou podpoří Plzeňský kraj prosincové utkání české hokejové reprezentace proti Finsku v Plzni. Utkání se odehraje 10. prosince. Peníze mají být použity při přípravě utkání a na jeho propagaci. Zápas je součástí Swiss Ice Hockey Games 2026, tradičního turnaje série Euro Hockey Tour.
Půl milionu korun dá kraj na prosincový zápas českých hokejistů s Finskem

Půl milionu korun dá kraj na prosincový zápas českých hokejistů s Finskem

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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