Experti označili 1 nejhorší pánev na palačinky. Má ji v kuchyni většina Češek

Těsto je hotové, máslo rozpuštěné, a přesto se palačinka při obracení roztrhne nebo zůstane přilepená ke dnu. Podezření v tu chvíli obvykle padá na mouku nebo poměr mléka. Kuchaři a výrobci nádobí ale ukazují jinam, a to na pánev, kterou doma používáme úplně na všechno.
Oficiální žebříček nejhorších pánví sice nikdo nevydal, v jednom se ale odborníci shodují. Na tenké palačinky se nejméně hodí obyčejná hluboká pánev s vysokým okrajem, na které se jinak smaží řízky, vajíčka i zelenina.
Vysoké stěny překážejí při každém obratu
Speciální palačinkové pánve mají okraj vysoký zhruba dva centimetry. Těsto se po nich rozlije do tenké a rovné vrstvy a obracečka se pod hotovou placku dostane z boku bez zbytečného páčení. Nízký okraj navíc palačinku chrání před natržením.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 4 Kčs a ležel v každém kuchyňském šuplíku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 290 000 Kč
U běžné pánve je situace opačná. Vysoká stěna nepustí obracečku pod okraj palačinky, takže kuchař palačinku podebírá šikmo a křehké těsto se snadno přetrhne. Šéfkuchař Roman Vaněk proto v receptu pro Rohlík radí sáhnout po palačinkové pánvi, jejíž nízké a zkosené okraje usnadňují obracení.
Vysoký okraj běžné pánve brání obracečce dostat se pod palačinku a křehké těsto se pak snadno roztrhne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i hmotnost. Těsto se po dně rozlévá krouživým pohybem celé pánve, což jde s lehkou palačinkovou pánví mnohem snáz než s těžkou rodinnou pánví na řízky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Palačinková pánev Běžná hluboká pánev Okraj nízký, zhruba dva centimetry vysoký Obracení obracečka se pod hotovou placku dostane z boku bez zbytečného páčení obracečka se nedostane pod okraj palačinky, palačinka se podebírá šikmo a křehké těsto se snadno přetrhne Hmotnost lehká těžká Rozlévání těsta krouživým pohybem mnohem snazší, těsto se rozlije do tenké a rovné vrstvy obtížnější Holý nerez potíže ještě násobí Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč
Ještě víc potíží nadělá nerezová pánev bez nepřilnavé vrstvy. Bílkoviny z vajec a mléka se v horku na kovový povrch doslova přilepí, takže obracení je obtížné a palačinka se snadno připálí. Na nerezu navíc hodně záleží na správné teplotě a tukem se tu šetřit nevyplatí.
Kdo takovou pánev doma má, nemusí hned kupovat novou. S trochou cviku se dá zvládnout, jen je potřeba dodržet pár pravidel. Nerez se nejdřív rozehřívá nasucho a tuk přichází na řadu až potom. Těsto vytažené z lednice je lepší nechat chvíli ohřát na pokojovou teplotu, protože studená hmota rozpálený kov ochladí a začne se ke dnu lepit.
Postup, který zachrání i obyčejnou pánev
Základem je dobře rozehřátá pánev. Ve vlažné pánvi se těsto přichytí, a proto se vyplatí jednoduchý test. Kápněte na dno trochu vody. Pokud kapka hlasitě zasyčí a kutálí se po dně jako kulička, je pánev dost horká.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Tuk stačí v tenké vrstvě a nejlépe se roztírá mašlovačkou nebo kouskem papírové utěrky. Přebytečný olej nebo máslo palačinka nasaje a zůstane mastná, při nedostatku tuku se naopak lepí a trhá. Šéfkuchař Vaněk má i radu pro chvíli, kdy se palačinka přesto chytí. Přejeďte mašlovačkou s trochou oleje podél stěny pánve a tuk steče pod těsto, které se tím uvolní.
Tenká vrstva tuku rozetřená mašlovačkou pomůže, aby se palačinka nelepila a nebyla zbytečně mastná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomůže i trpělivost. Když necháte těsto před smažením odležet, palačinky drží pohromadě i v tenké vrstvě. Obracet se vyplatí, až se horní strana přestane lesknout a vyskočí na ní bublinky. Stačí to udělat jednou, časté převracení palačinku zbytečně namáhá.
Jakou pánev si pořídit
Kdo dělá palačinky často, ocení pánev určenou přímo pro ně. Při výběru se vyplatí hlídat:
Přečtěte si také: Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla nízký okraj, rozumnou hmotnost, pohodlnou rukojeť, u indukční desky dno vhodné pro indukci (čistě hliníkové modely na ní nefungují).
Kdo palačinky teprve zkouší, nejrychleji se sžije s nepřilnavým povrchem. Těsto po něm klouže i s několika kapkami oleje. Takový povrch je ale potřeba šetřit a obracet palačinky dřevěnou nebo plastovou obracečkou, poškozená vrstva se totiž může odlupovat.
Litina a uhlíková ocel dají na začátku víc práce. Novou pánev je potřeba nejdřív vypálit s olejem a teprve časem se na povrchu vytvoří vrstva, po které těsto klouže. Při rozumném zacházení se taková pánev prakticky neopotřebuje.
Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže
Zdroje: https://www.zwilling.com/uk/cookware/crepe-pans, https://www.rohlik.cz/chef/45-palacinky, https://www.tastingtable.com/1416816/avoid-making-pancakes-stainless-steel/, https://housewareslive.net/tefal-shares-top-tips-for-perfect-pancakes/, https://forbes.cz/lahodny-plan-na-vikend-naucte-se-ty-nejlepsi-palacinky/, https://www.recenzopedia.cz/dum-a-zahrada/panve/panve-na-palacinky/, https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/cookware/pancakes-in-le-creuset-stainless-steel-frying-pan, https://www.popsci.com/diy/make-stainless-steel-non-stick/, https://boroughkitchen.com/blogs/news/the-best-crepe-pan-cast-iron-nonstick-copper