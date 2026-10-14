Chcete odejít do důchodu v prosinci 2026 nebo v lednu 2027? Když to uděláte špatně, můžete přijít klidně o 1 700 Kč

Důchodová reforma každý rok mírně ubírá z výpočtu nových penzí, a kdo má nárok na starobní důchod ještě letos, často proto chce stihnout žádost před koncem roku. Na přelomu let 2026 a 2027 se ale takový spěch nemusí vyplatit. Chyba v načasování se přitom propíše do každé další výplaty.
Měsíc čekání stojí jednu výplatu
Odklad přiznání na leden znamená, že za prosinec žádná penze nepřijde. Nezáleží přitom na tom, jestli člověk v prosinci ještě pracuje. Mzdu a řádný starobní důchod lze mít zároveň, takže pracující senior by prosincovou penzi jinak dostal navíc ke mzdě.
Kdo si přiznání důchodu odloží na leden, za prosinec penzi nedostane, ani když ještě chodí do práce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tahle ztráta je hlavní důvod, proč lidé s odchodem nechtějí otálet. Vyplatí se ji ale postavit proti tomu, co čekání přinese.
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Při srovnání je korektní počítat s tím, že i prosincový důchod v lednu povyroste. Řádné starobní důchody, které Česká správa sociálního zabezpečení přizná ještě v roce 2026, projdou od 1. ledna 2027 pravidelnou valorizací, která zvedne základní výměru i procentní část.
Ani po tomto navýšení prosincová penze nedožene tu, která bude přiznaná v lednu. Modelové výpočty poradenské společnosti Freedom Financial Services, které v říjnu 2026 zveřejnil server Peníze.cz, ukazují rozdíl ve prospěch roku 2027 u všech sledovaných výdělků. Vycházejí ze 47 let pojištění a z průměrného příjmu za celý pracovní život přepočteného na dnešní mzdy. Lidé s nižšími výdělky si polepší o několik set korun měsíčně, při celoživotním průměru 150 000 Kč už rozdíl přesahuje 1 700 Kč. Výhoda lednového přiznání přitom trvá po celou dobu pobírání penze.
Průměrný příjem za pracovní život (v dnešních cenách) O kolik vyjde lednový důchod měsíčně výš 17 139 Kč 449 Kč 22 400 Kč 585 Kč 30 000 Kč 651 Kč 51 996 Kč 845 Kč 70 000 Kč 1 004 Kč 150 000 Kč 1 709 Kč Přečtěte si také: Konec hotovosti, jak ji znáte: Od léta 2027 platí zákaz z Bruselu, většina Čechů o něm netuší
Zdroj tabulky: modelové výpočty Freedom Financial Services, 47 let pojištění, srovnání s prosincovým důchodem po lednové valorizaci.
Proč přísnější vzorec dá víc peněz
Od ledna 2027 se nové důchody budou počítat podle o něco méně štědrého vzorce. Z nižší části průměrného výdělku se do výpočtu započte menší podíl a každý celý rok pojištění bude mít mírně nižší váhu.
Zároveň se ale posunou nahoru hranice, do kterých se výdělky při výpočtu započítávají, a starší příjmy se přepočtou na úroveň současných mezd. Tyto změny podle dosavadních propočtů převáží nad zpřísněním vzorce. Parametry pro rok 2027 stanovila vláda nařízením, které už vyšlo ve Sbírce zákonů.
Za jak dlouho se čekání vrátí
Dobu návratnosti si spočítá každý sám. Stačí vydělit nevyplacenou prosincovou částku tím, o kolik bude lednový důchod měsíčně vyšší než prosincový po lednovém zvýšení. Výsledek udává počet měsíců, po kterých se ztráta vyrovná a vyšší penze začne přinášet čistý zisk. Podle modelů Freedom Financial Services se při měsíčním odkladu ušlá částka vrací přibližně za dva až tři roky, u vyšších důchodů rychleji.
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S každým dalším měsícem čekání se doba návratnosti prodlužuje, při dvouměsíčním odkladu zhruba na dvojnásobek. Kdo se rozhodne pro rok 2027, obvykle tedy nemá důvod čekat déle než do 1. ledna.
Delší odklad dává smysl hlavně tomu, komu do dalšího celého roku pojištění zbývá jen málo. Do výpočtu se započítávají jen celé roky, takže jakmile práce navíc rok doplní, penze vyjde ještě vyšší. Zákon kromě toho zvyšuje důchod i tomu, kdo po dosažení důchodového věku dál pracuje a penzi delší dobu nepobírá.
Spočítejte si obě varianty dřív, než podáte žádost
Modelové příklady ukazují trend, konkrétní částka ale závisí na výdělcích za celý pracovní život, na době pojištění i na přesném datu přiznání. Před podáním žádosti se vyplatí porovnat výši důchodu při přiznání v prosinci a v lednu, ať už pomocí nástrojů ČSSZ, nebo s odborníkem. Do úvahy patří i to, jestli člověk prosincové peníze nutně potřebuje, nebo si může dovolit jednu výplatu oželet.
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Zdroje: https://www.penize.cz/starobni-duchod/498062-do-duchodu-jeste-letos-nebo-az-po-novem-roce-porovnali-jsme-co-je-vyhodnejsi, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2026/177, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.investujeme.cz/clanky/odejit-do-starobniho-duchodu-letos-nebo-az-v-roce-2027-spravne-nacasovani-je-klicove/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/314801, https://www.centrum.cz/clanek/odchod-do-duchodu-v-roce-2026-a-2027-se-pocita-jinak-meni-se-zapocet-prijmu-i-procento-za-roky-pojisteni-312427?lp=1, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/zmeny-v-duchodech-od-roku-2027-nova-pravidla-ve-vypoctech-vychovnem-a-sdileni-penzi-1434762, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://ceskeduchody.cz/navody/odchod-do-duchodu-v-prosinci-2026-nebo-v-lednu-2027-rozdil-muze-delat-az-1-800-korun-mesicne