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Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem

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Slovo „hyperpolyglot“ vymyslel před dvěma desetiletími britský lingvista Richard Hudson, který spustil na internetu vyhledávání největšího světového studenta jazyků. Ale tento jazykový fenomén a jeho mystika jsou prastaré.
Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem

Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem

Zdroj: Billion Photos/ Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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