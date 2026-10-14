„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí

Mladé ANO servíruje svým fanouškům na sociálních sítích většinou nekomplikovaná sdělení a usměvavá videa o tom, jak je mládež hnutí Andreje Babiše skvělá parta, kam stojí za to se přidat. Nápadně však v tomto obsahu chybí jakékoli zmínky o zahraničních aktivitách a vztazích Babišových mládežníků, kteří se po vzniku frakce Patrioti pro Evropu obrátili od liberálů k evropským nacionalistům a krajní pravici.
Když v červnu 2024 Andrej Babiš s Viktorem Orbánem a rakouskými Svobodnými založil Patrioty pro Evropu, celé ANO formálně přepnulo z liberalismu na konzervatismus – nebo to, co si pod ním samo představuje.
Předseda Mladého ANO Adam Knedlhans se ocitl v jedné skupině například s Paulem Klemmem z německého krajně-pravicového magazínu Compact, časopisu, který vydává oslavné medaile s Vladimirem Putinem.
Otočka se kromě Babišova hnutí týkala i think-tanku Institut pro politiku a společnost a také mládežnické organizace Mladé ANO. Ta se během krátké doby vyvázala z evropských liberálních mládežnických struktur a začala hledat zahraniční partnery na opačném konci politického spektra.
Orbán, medaile s Putinem a svržení systému
Nejprve právě na půdorysu Patriotů pro Evropu – pod taktovkou Orbánovy strany Fidesz a transatlantické sítě vztahů mezi maďarskými provládními think-tanky a americkým hnutím MAGA. Tuto síť kontaktů s radikálním křídlem Trumpových republikánů tehdy Orbánova vláda nejen formálně budovala, ale také pomáhala štědře financovat z maďarských veřejných zdrojů.
Zástupci Mladého ANO tak loni vyrazili například na několikadenní „bootcamp“ do USA nebo na podobnou akci do Maďarska. V rámci loňské konference CPAC v Budapešti je Fidesz vyvezl i na maďarské hranice na exkurzi k pohraničníkům.
Předseda Mladého ANO Adam Knedlhans se tehdy ocitl v jedné skupině například s Paulem Klemmem z německého krajně-pravicového magazínu Compact, časopisu, který vydává oslavné medaile s Vladimirem Putinem, v minulosti vydával texty bagatelizující nacistickou třetí říši a jehož šéfredaktor psal o tom, že cílem časopisu je „svrhnout systém“.
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Knedlhans tehdy tvrdil, že další účastníky zájezdu dopředu neznal: „Já jsem se s těmi lidmi seznámil na místě. Na nějaké hluboké poznání nebyl ani čas, bylo to formální setkání s ostatními mladými politiky,“ řekl loni na dotaz HlídacíPes.org s tím, že šlo o první zahraniční výjezd v rámci této spolupráce.
Paul Klemm z Compactu se jako „novinář“ dostal následně i do volebního štábu hnutí ANO na pražském Chodově během loňských parlamentních voleb. Hnutí ANO to zpětně na dotaz HlídacíPes.org označilo za chybu.
„Tuto situaci jsme již interně řešili. Tento člověk se předem neakreditoval a akreditace mu tedy udělena nebyla. Bohužel byl i přesto na místě vpuštěn asistenty, kteří u vstupu kontrolovali seznam akreditovaných novinářů,“ vysvětloval mluvčí ANO Martin Vodička.
Nacionalisté? Jen váš názor...
Loni krátce po českých parlamentních volbách se místopředseda Mladého ANO Hugo Chadima objevil na akci radikálních polských nacionalistů z hnutí Všepolská mládež. Prý s přednáškou o české politice.
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Příspěvek sdílený Młodzież Wszechpolska Okręg Dolnośląski (@wszechpolski_dolny_slask)
Všepolská mládež se hlásí ke křesťanskému nacionalismu, vystupuje ostře proti potratům a podílí se na Pochodu nezávislosti, který do Polska každoročně přitahuje pravicové extremisty z celé Evropy.
Návštěva Huga Chadimy nebyla ojedinělá. Jen před pár týdny v září se šéf Mladého ANO Adam Knedlhans zúčastnil sjezdu Všepolské mládeže na zámku v polském Niemodlinu.
Na místě byli i mládežníci maďarské krajně pravicové strany Mi Hazánk, jejíž šéf před časem mluvil o tom, že by si Maďarsko mělo nárokovat západní část Ukrajiny. S Mi Hazánk z českých parlamentních stran dlouhodobě spolupracuje hnutí SPD.
Letos se Hugo Chadima například zúčastnil sjezdu Svobodné mládeže, tedy mládežnického křídla rakouské strany Svobodných (FPÖ). Také ta má bohatou historii extremistických excesů mezi svými členy a sympatizanty, přesto se však dlouhodobě pohybuje na čele průzkumů preferencí.
Jediná fotka, kterou Knedlhans z akce zveřejnil, byl však daněk ze zámeckého parku. Na písemný dotaz HlídacíPes.org ohledně mezinárodních kontaktů Mladého ANO už poté nereagoval. O něco vstřícnější byl při osobním rozhovoru, kontakty s evropskou krajní pravicí však znovu zlehčoval. V Polsku byl prý jen „jako pozorovatel“.
„To je váš názor, že jsou to nacionalisti,“ říká s tím, že „ta strana jsou naši partneři v Patriotech pro Evropu“. Všepolská mládež a další podobná hnutí se však jako nacionalisté sami běžně označují.
Všepolská mládež úzce spolupracuje s polskou stranou Ruch narodowy, která je rovněž členem Patriotů pro Evropu.
„To byla akce, kam byli pozvaní partneři z celé Evropy. Stejně jako my. Jsme tam zahraniční hosté, neměli jsme tam oficiální roli. Jsou to naši přátelé z Patriotů pro Evropu, spolupracujeme na evropských tématech, a to je celé,“ opakuje o výjezdu do Polska Knedlhans.
„Ojedinělé případy extremismu“
Zahraniční kontakty Mladého ANO obstarává i jeho místopředseda Hugo Chadima. Ten se však o zahraničních vazbách Mladého ANO nechce bavit vůbec.
HlídacíPes.org ho oslovil na závěrečném mítinku kampaně před komunálními volbami na pražském Opatově. Po představení reportéra se Chadima otočil na druhou stranu a další dotazy ignoroval, včetně prosby domluvit si rozhovor na jindy.
[souvisejici]
Letos se Hugo Chadima například zúčastnil sjezdu Svobodné mládeže, tedy mládežnického křídla rakouské strany Svobodných (FPÖ). Také ta má bohatou historii extremistických excesů mezi svými členy a sympatizanty, přesto se však dlouhodobě pohybuje na čele průzkumů preferencí.
Na akci byl jako host a řečník i člen vedení Generace Německo – mládežnické organizace německé strany AfD Wendelin Nepomuk Fessl. Také AfD je dlouhodobě pod dohledem tajných služeb kvůli extremismu.
Tento týden předsednictvo mládežníků AfD opustil jeden z jeho členů vystupující jako Helmut Strauf (vlastním jménem Luca Maurice Strauf) po skandálu, který vyvolal jeho příspěvek na síti X.
Zveřejnil mapu Evropy, na níž k Německu modrou barvou připojil různé části řady okolních států – včetně celého Rakouska. Na české straně byly modrou zabarveny například Chebsko a Liberecko.
Německá AfD i rakouští Svobodní podobné opakující se případy revanšismu a koketování s bývalým nacistickým režimem dlouhodobě označují za „ojedinělé případy“. Strauf oficiálně z funkce odešel kvůli osobním důvodům.