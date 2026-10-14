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„Nacionalisté? To je váš názor.“ Mladé ANO mlží o svých kontaktech s krajní pravicí

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Mladé ANO servíruje svým fanouškům na sociálních sítích většinou nekomplikovaná sdělení a usměvavá videa o tom, jak je mládež hnutí Andreje Babiše skvělá parta, kam stojí za to se přidat. Nápadně však v tomto obsahu chybí jakékoli zmínky o zahraničních aktivitách a vztazích Babišových mládežníků, kteří se po vzniku frakce Patrioti pro Evropu obrátili od liberálů
profimedia-0982507192

profimedia-0982507192

Zdroj: Andrej Babiš a předseda Mladého ANO Adam Knedlhans. Foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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