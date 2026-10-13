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Mokrá okna každé ráno? Tuhle chybu při větrání dělá na podzim skoro každý

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Ráno odtáhnete závěs a po skle stékají kapky, na parapetu se dělá loužička a rám je vlhký na dotek? Ruku na srdce, první myšlenka bývá, že jsou špatná okna. Jenže většinou je to naopak. Když se sklo rosí zevnitř, je to často znamení, že okna dobře těsní. Problém není v oknech, ale ve způsobu, jakým větráte.
Okna

Okna

Zdroj: AdobeStock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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