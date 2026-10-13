Mokrá okna každé ráno? Tuhle chybu při větrání dělá na podzim skoro každý

Ráno odtáhnete závěs a po skle stékají kapky, na parapetu se dělá loužička a rám je vlhký na dotek? Ruku na srdce, první myšlenka bývá, že jsou špatná okna. Jenže většinou je to naopak. Když se sklo rosí zevnitř, je to často znamení, že okna dobře těsní. Problém není v oknech, ale ve způsobu, jakým větráte.
Vlhkost si doma vyrábíme sami: vařením, sprchováním, praním, pokojovými rostlinami i obyčejným dýcháním. Sušák s prádlem ji podle Univerzity v Manchesteru dokáže zvýšit až o 30 procent. Teplý vlhký vzduch se pak na studeném skle sráží v kapky. Ideální vlhkost v bytě je přitom 40 až 60 procent. Když se drží dlouhodobě nad 65 procenty, plísni se daří i bez viditelných kapek, typicky v rozích, za skříněmi a kolem oken.
Ventilačka vlhkost nevyřeší
Nejčastější chybou je nechat okno celý den vyklopené na ventilačku. Vzduch se sice pomalu vyměňuje, ale vlhkost v místnosti zůstává, zatímco vy přicházíte o teplo. Navíc se výrazně ochladí ostění kolem okna, a právě na studeném povrchu se vlhkost sráží nejvíc. Tak vzniká plíseň přímo u okna, kterým se ji snažíte vyvětrat.
Tip: Jak na zamlžená okna doma – pomohou komplexní opatření i několik maličkostí
Účinnější je nárazové větrání. Otevřete okna dokořán na 3 až 5 minut, nejlépe alespoň třikrát denně, a pokud sušíte prádlo, ještě častěji. Vzduch se vymění rychle, ale stěny nestihnou vychladnout, takže doma po zavření okna rychle zase zatopíte. Úplně nejrychleji funguje průvan, kdy otevřete okna i dveře na protilehlých stranách bytu. Topení před větráním stáhněte na minimum, ale v topné sezóně ho úplně nevypínejte.
Kdy větrat nejdřív
Na načasování záleží. Nejdůležitější je větrání ráno po probuzení, protože v ložnici je přes noc nejvíc vydýchané vlhkosti. Venku je navíc brzy ráno vzduch obvykle poměrně suchý. Další na řadě je koupelna hned po sprše a kuchyň při vaření, kdy pára musí ven dřív, než se srazí na studených zdech. Pomůže také vytáhnout vnitřní žaluzie a nestavět nábytek těsně ke zdi, ideálně aspoň 10 centimetrů od ní, aby kolem mohl proudit vzduch.
Jedna výjimka ale platí. Za deště nebo husté mlhy je venku vzduch nasycený vodou a otevřeným oknem si ho pustíte rovnou dovnitř. Místnost se tak místo vysušení ještě víc zavlhčí. V takové dny počkejte s větráním, až se počasí umoudří.
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