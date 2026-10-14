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Z učebnic anatomie postupně zmizel funkční orgán ženského těla. Bioložka si ho všimla náhodou a zjistila, že stále funguje

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Drobná síť kanálků u vaječníku, kterou anatom popsal už v roce 1870, se postupně vytratila z učebnic. Pokusy na myších ukazují, že produkuje tekutinu s bílkovinami.
Z učebnic anatomie postupně zmizel funkční orgán ženského těla. Bioložka si ho všimla náhodou a zjistila, že stále funguje

Z učebnic anatomie postupně zmizel funkční orgán ženského těla. Bioložka si ho všimla náhodou a zjistila, že stále funguje

Zdroj: Foto: Marko Milivojevic/Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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