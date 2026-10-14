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Místo výživného dostala luxusní auto, které sebrala policie. Zastání našla v Brně

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Dennívýzva
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Dlužil na výživném, na bývalou partnerku proto převedl luxusní BMW. To ale vsouvislosti s trestní kauzou obratem zabavila policie. Přestože se auto prodalo za statisíce, peníze samoživitelka nedostala. Zastání našla až u Ústavního soudu v Brně.
Místo výživného dostala luxusní auto, které sebrala policie. Zastání našla v Brně

Místo výživného dostala luxusní auto, které sebrala policie. Zastání našla v Brně

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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