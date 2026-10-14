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Pod kůrou Země existuje voda ve čtvrtém skupenství. Není kapalná ani plynná, drží ji krystalová mřížka minerálu v hloubce 640 km

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V březnu 2014 vědci vytáhli z diamantu nalezeného v Brazílii drobnou inkluzi ringwooditu, a s ní první přímý důkaz, že hluboko v zemském plášti se skrývá obrovské množství vody.
Pod kůrou Země existuje voda ve čtvrtém skupenství. Není kapalná ani plynná, drží ji krystalová mřížka minerálu v hloubce 640 km

Pod kůrou Země existuje voda ve čtvrtém skupenství. Není kapalná ani plynná, drží ji krystalová mřížka minerálu v hloubce 640 km

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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