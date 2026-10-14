Pod kůrou Země existuje voda ve čtvrtém skupenství. Není kapalná ani plynná, drží ji krystalová mřížka minerálu v hloubce 640 km

Představa podzemního oceánu evokuje jeskyni plnou vlnících se vod. Skutečnost je rafinovanější a v jistém smyslu fascinující víc. Voda se v hloubce 410 až 660 kilometrů pod našima nohama nerozlévá v kavernách. Vodík a hydroxylové skupiny jsou zabudované přímo do krystalové mřížky minerálu zvaného ringwoodit, vysokotlaké podoby olivínu, který dominuje přechodové zóně zemského pláště. Laboratorní experimenty prokázaly, že tato struktura dokáže pojmout zhruba 1,5 až 2 hmotnostní procenta vody ve formě takzvaných OH-defektů. Zní to nepatrně, jenže objem horniny v přechodové zóně je kolosální. I zlomek procenta vody v tak mohutné vrstvě představuje zásobu srovnatelnou s celým povrchovým oceánem planety.
Diamant z Juíny odhalil skrytý rezervoár
Klíčový zlom přišel ve dvou vlnách během jednoho roku. Nejprve tým kolem Grahama Pearsonse popsal v
Nature inkluzi hydratovaného ringwooditu uvězněnou v diamantu z brazilské Juíny. Šlo o vůbec první pozemský vzorek tohoto minerálu s vodou; do té doby ho vědci znali jen z meteorických úlomků a vysokotlakých lisů. O tři měsíce později, v červnu 2014, publikovali Brandon Schmandt a Steve Jacobsen ve Science seismickou studii, která dodala regionální rozměr. Hustá síť seismometrů USArray pod Spojenými státy zachytila takzvané P-to-S konverze, náhlé poklesy rychlosti seismických vln těsně pod hranicí 660 kilometrů. Tyto anomálie nejlépe odpovídaly modelu, v němž ringwoodit při sestupu do spodního pláště ztrácí vodu a ta vyvolává částečné tavení okolní horniny.
Podle
zprávy Northwestern University Jacobsen tehdy shrnul: kdyby pouhé jedno hmotnostní procento hornin v přechodové zóně tvořila voda, odpovídalo by to téměř trojnásobku objemu všech pozemských oceánů. Světový oceán přitom podle NOAA obsahuje asi 1,335 miliardy kubických kilometrů vody. Trojnásobek znamená řádově čtyři miliardy kubických kilometrů, číslo, které okamžitě přitáhlo pozornost médií i laické veřejnosti. Kolik vody se v přechodové zóně skutečně skrývá?
Mediálně atraktivní formulace „tři oceány pod povrchem“ ovšem představuje horní scénář. Novější globální modely pracují s opatrnějšími čísly. Studie z roku 2016 upozornila, že průměrná hydratace přechodové zóny bývá výrazně nižší, než naznačovaly regionální měření pod Severní Amerikou. A práce publikovaná ve Frontiers in Earth Science v roce 2022 odhadla celkový objem vody v přechodové zóně na přibližně 0,64 až 1 dnešního oceánu.
Rozdíl mezi „třemi oceány“ a „necelým jedním“ plyne z toho, jak rovnoměrně je voda v přechodové zóně rozložena. Studie z roku 2022 v Nature Communications ukázala výraznou heterogenitu: v blízkosti subdukčních zón, kde se oceánské desky zanořují do pláště, bývá hydratace podstatně vyšší. Naopak pod starými kontinentálními štíty může být ringwoodit téměř suchý. Průměr za celou planetu proto závisí na tom, kolik váhy přiřadíme lokálním maximům.
Přesto i ten nejstřízlivější odhad, zhruba dvě třetiny objemu světového oceánu, představuje gigantický zásobník. A co je podstatné: tento zásobník aktivně participuje na hlubokém vodním cyklu Země.
VIDEO Hluboký vodní cyklus: jak voda putuje stovky kilometrů pod povrch
Povrchová voda se do přechodové zóny dostává subdukcí. Oceánská deska nasáklá mořskou vodou se zanořuje pod kontinentální kůru, a jak klesá, minerály v ní postupně ztrácejí vodu. Část hydroxylových skupin se ovšem udrží až do hloubek, kde olivín přechází na wadsleyit a ringwoodit, tedy do přechodové zóny. Tam se voda „uskladní“ v krystalové mřížce.
Zpětný tok funguje opačně. Když ringwoodit překročí hranici 660 kilometrů a transformuje se na bridgmanit a feroperiklas, jeho schopnost držet vodu prudce klesá. Uvolněná voda snižuje teplotu tání okolní horniny, vzniká částečná tavenina a ta může stoupat vzhůru. V geologických časových měřítkách (desítek až stovek milionů let) se část vody vrací k povrchu prostřednictvím vulkanismu a plášťových chocholů.
Práce z roku 2025 publikovaná v Communications Earth & Environment přinesla geochemický důkaz tohoto koloběhu: těžké izotopy boru v magmatech pocházejících z plášťových chocholů nesou stopu recyklované povrchové vody. A studie z července 2026 v Nature Communications propojila přenos vody subdukcí s dynamikou hlubokých zemětřesení; uvolňování hydroxylových skupin z minerálů mění mechanické vlastnosti horniny a může spouštět seismické události ve stovkách kilometrů hloubky.
Proč zásobník v plášti spoluurčuje obyvatelnost planety
Existence tak rozsáhlého hlubinného rezervoáru má dalekosáhlé důsledky pro dlouhodobou stabilitu povrchových podmínek. Přechodová zóna funguje jako jakýsi regulátor: pohlcuje vodu ze subdukovaných desek a v jiných obdobích ji uvolňuje zpět. Bez tohoto mechanismu by se povrchové oceány mohly v průběhu miliard let buď dramaticky zmenšit, nebo naopak nekontrolovaně narůst.
Komentář v Nature Geoscience z roku 2026 označil hluboký vodní cyklus Země za „stále záhadný“, a právě tato otevřenost přitahuje nové výzkumné týmy. Otázka, zda voda v přechodové zóně pochází převážně z recyklovaných oceánských desek, nebo zda část přetrvává jako primordiální dědictví z doby formování planety, zůstává předmětem živé debaty.
Tuzemská pracoviště jako
Geofyzikální ústav AV ČR či Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity se tématu dotýkají nepřímo, skrze seismologii, modelování stavby litosféry a infrastrukturu CzechGeo. Přímý výzkumný program zaměřený explicitně na ringwoodit se podle veřejně dostupných informací v Česku zatím neprofiluje, avšak data z českých seismických stanic vstupují do evropských i globálních modelů, které hydrataci přechodové zóny mapují. Mediální zkratka „čtvrté skupenství“ versus mineralogická realita
Populární texty občas hovoří o „čtvrtém skupenství vody“. Jde o novinářskou zkratku, která má naznačit, že voda v ringwooditu se nepodobá ničemu, co známe z běžného života, ani kapalině, ani ledu, ani páře. Z mineralogického hlediska ovšem žádné nové skupenství neexistuje. Molekula H₂O se v extrémních podmínkách pláště rozštěpí a vodík se zabuduje do krystalové mřížky jako hydroxylová skupina navázaná na vakance po hořčíku, železe či křemíku. Výsledkem je hydratovaný minerál, jehož chování popisuje fyzika pevných látek, nikoli termodynamika fázových přechodů vody.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková