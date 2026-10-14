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TV Prima staví nové moderátorské dvojice, Perkausová se vrací k Šebrlemu

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Televize Prima nasadí ve zpravodajské relaci Hlavní zprávy dvě (staro)nové moderátorské dvojice, ve kterých se objevují známá jména. Návrat do hlavní zpravodajské relace chystá Terezie Tománková po boku Petra Suchoně, se kterým tvoří podle televize už dlouho sehraný tým v předvolebních debatách a speciálním vysílání. Na obrazovky se také vrátí duo - Eva Perkausová a
TV Prima staví nové moderátorské dvojice, Perkausová se vrací k Šebrlemu

TV Prima staví nové moderátorské dvojice, Perkausová se vrací k Šebrlemu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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