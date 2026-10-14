Kdo má v kredenci tenhle hrnek po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč

Při vyklízení babiččina bytu končí v krabicích na odvoz spousta nádobí, které už nikdo nepotřebuje. Mezi oťukanými talíři a skleničkami od hořčice se ale může schovávat obyčejný porcelánový hrnek, o který se dnes na internetu přetahují sběratelé. Stačí vědět, podle čeho ho poznat.
Proč se po hrncích z ČSSR najednou shánějí
Hrnky se v bazarech ještě zhruba před patnácti lety daly koupit za pět až dvacet korun a zájem o ně byl mizivý, jak v reportáži CNN Prima NEWS zavzpomínal majitel antikvariátu Petr Horáček. Za poslední desetiletí přitom jejich cena stoupla o několik set procent.
Hrnky, které se v bazarech ještě před patnácti lety prodávaly za pět až dvacet korun, od té doby několikanásobně zdražily. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc je dnes kupují lidé mezi třiceti a padesáti lety. Hrnky jim připomínají dětství a prázdniny u prarodičů, a tak si kousek té doby rádi pořídí zpátky. Nejzapálenější sběratelé jich doma shromáždili i několik tisíc.
Přečtěte si také: Panenka z dětství leží Češkám v krabici na půdě. Za zachovalý kus dnes sběratelé dají přes 4 000 Kč Makovice, cibulák a vánoční motiv
Sběratele přitom nezajímá každý hrnek z doby socialismu. Cenu určuje v první řadě dekor a největší poptávka je po vánočních motivech, po modrém cibulovém vzoru a po makovicích. Body navíc přidává původ, protože nejvýš se cení výrobky porcelánek v Dubí a v Lokti.
Hodně záleží i na tom, kolik se jich kdysi vyrobilo. Obyčejné květované hrnky vznikaly ve velkovýrobě, a proto jich je dodnes všude plno. Prodávající za ně v bazarech a na trzích většinou utrží jen desítky korun, takže u hrnku s nevýrazným kvítkem velké peníze nečekejte.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hrnek Zájem a dostupnost Za kolik se prodává S makovicí, vánočním dekorem nebo modrým cibulovým vzorem Patří mezi nejhledanější Nejžádanější kusy i za 1 000 Kč Obyčejný květovaný Vznikal ve velkovýrobě, dodnes jich je všude plno V bazarech a na trzích většinou jen desítky korun Cibulák s cibulí nemá nic společného Přečtěte si také: Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce
Modrobílý cibulák zná snad každá česká rodina. Porcelánka v Dubí u Teplic ho vyrábí nepřetržitě od roku 1885. Kdo o hrnek z cibuláku přijde, může si dokoupit nový se stejným vzorem, protože ten zůstává v sortimentu dodnes.
Žádnou cibuli ve vzoru ale nenajdete. Dekor vychází z čínských předloh, které si v 18. století osvojila saská Míšeň, a tvoří ho broskve, pivoňky, bambus a hlavně granátová jablka. Ke jménu přišel díky granátovému jablku, ve kterém lidé v Evropě viděli cibuli, a označení už porcelánu zůstalo.
Co prozradí značka na dně
Rozhodnutí o osudu hrnku odložte, dokud si neprohlédnete jeho dno. Porcelánky tam umísťovaly svou značku a během let ji různě obměňovaly, takže zkušený sběratel z ní vyčte, odkud kus pochází a zhruba kdy vznikl. Nápis Czechoslovakia třeba prozrazuje, že hrnek vznikl až po roce 1918.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý smaltovaný hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad
Stejnou váhu má stav. I drobné poškození dokáže cenu srazit na zlomek, zatímco hrnek bez jediné vady má u kupců mnohem větší šanci.
Pokud v kredenci stojí víc kusů se stejným dekorem, nechte je pohromadě. Hrnek i s podšálkem nebo celá souprava mají pro sběratele větší cenu než osamělý kus, kterému chybí zbytek sady.
Kolik za něj můžete dostat
Cena hrnku s vyhledávaným dekorem se podle zmíněné reportáže umí vyšplhat až k 1 000 Kč za kus. Jeden z kupců dal za hrnek s makovicí jen o něco méně.
Přečtěte si také: Kdo má ve vitríně tuhle křišťálovou vázu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 17 000 Kč
Čísla z inzerátů berte s rezervou, protože prodávající si cenu stanoví sám a nikdo mu ji nemusí zaplatit. Spolehlivější vodítko nabídnou ukončené aukce podobných kusů, kde je vidět skutečně zaplacená částka.
Pokud si s nálezem nevíte rady, pořiďte pár snímků z každé strany a nezapomeňte na detail značky na dně. Fotky pak ukažte sběratelům porcelánu, třeba ve sběratelské skupině nebo na internetovém fóru. Najde se tam dost lidí, kteří výrobce i dekor určí prakticky na první pohled.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Nemáte v šuplíku staré vánoční ozdoby? Němci teď za 1 sadu platí tisíce.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://cooky.cz/bezny-stary-hrnicek-sberatele-vykupuji-za-tisice-vzacny/, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-vladimir-feix-mym-osudem-je-cibulak-40008991, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022