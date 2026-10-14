Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tyhle ročníky už letos můžou řešit předčasný důchod, ale musí splnit 2 výjimky. Týká se to i vás?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidé narození v roce 1964 se od loňského listopadu jeden po druhém […]
Tyhle ročníky už letos můžou řešit předčasný důchod, ale musí splnit 2 výjimky. Týká se to i vás?

Tyhle ročníky už letos můžou řešit předčasný důchod, ale musí splnit 2 výjimky. Týká se to i vás?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:31

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Koberce v obýváku končí (2026): Češi je měli od zdi ke zdi, teď je nahrazují 3 mnohem praktičtější řešení
Koberce v obýváku končí (2026): Češi je měli od zdi ke zdi, teď je nahrazují 3 mnohem praktičtější řešení
Za 2 děti 1 000 Kč k důchodu navíc? Mnohé matky dostanou stejně jako bezdětní a pak se nízké penzi diví
Za 2 děti 1 000 Kč k důchodu navíc? Mnohé matky dostanou stejně jako bezdětní a pak se nízké penzi diví

Kolik vychovaných dětí, o tolik vyšší penze. Tak si příplatek za výchovu […]

Tento oblíbený e-shop napadli hackeři (2026): Mají jména, e-maily i přepisy chatů. Mnozí Češi o tom netuší
Tento oblíbený e-shop napadli hackeři (2026): Mají jména, e-maily i přepisy chatů. Mnozí Češi o tom netuší

Představte si e-mail, který se tváří, že ho poslal Rohlík, zná vaše […]

Důchod 16 500 Kč, nájem 25 000 Kč: Stát seniorovi doplácí přes 14 000 měsíčně a Češi se bouří
Důchod 16 500 Kč, nájem 25 000 Kč: Stát seniorovi doplácí přes 14 000 měsíčně a Češi se bouří

Stačí, aby se v diskusi objevil příklad pražského důchodce, kterého nájem stojí […]

Národní banka vyzývá (2026): Schovejte doma hotovost. Spočítala, kolik má mít každý člen rodiny
Národní banka vyzývá (2026): Schovejte doma hotovost. Spočítala, kolik má mít každý člen rodiny

Málokde na světě se platí mobilem a kartou tak samozřejmě jako v […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.