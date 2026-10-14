Zapomeňte na ponožky v sandálech. Největší nevychovanost Čechů připadá cizincům oplzlá

„Dej mi dvě piva.“ Čtyři slova, která v poledne zazní u pokladny večerky v centru krajského města. Vyslovuje je muž s odhalenou hrudí, s peněženkou v ruce a bez pozdravu.
Prodavač nic neřekne a okolí si hledí svého. Nikdo neřekne nahlas, podívejte, chlape, teď jste byl skutečně neuctivý.
Odhalená hruď v rozpálených ulicích: slušnost versus vyhlášky
S teplotami roste i pokušení odložit všechno, co se dá. Odhalený hrudník v ulicích měst, v obchodech či v hromadné dopravě ale společenská pravidla porušuje výrazně a mnozí ho vnímají jako projev neukázněnosti.
Celostátní zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích plošný zákaz pohybu bez trička neobsahuje. Situaci ale spolehlivě upravují místní vyhlášky a provozní řády obcí, obchodů či dopravních podniků.
Na mnoha veřejných místech je vstup bez horního dílu oděvu výslovně zakázán. Osobní volnost se tu snadno plete s ignorováním okolí. U vody je odhalené tělo přirozené, městské ulice ale vyžadují základní oděvní standard.
Za hranicemi se s tričkem nežertuje
Tohle téma se zdaleka netýká jen Česka. Oblíbená evropská města jako Řím, Benátky nebo chorvatský Split zakazují pohyb v plavkách či bez horního dílu oděvu přímo v historických centrech.
Nejde o celoevropský zákon, ale o lokální vyhlášky, které jsou nekompromisní. Neukázněným návštěvníkům hrozí pokuty v rozmezí 150 až 500 EUR. Ochrana kultivovaného veřejného prostoru je tedy celokontinentálním tématem.
Když se v jedné vteřině sejdou dva prohřešky
Vraťme se k muži u pokladny. V okamžiku, kdy vysloví svou objednávku, se dopouští dvojího porušení norem. Prvním je ignorování provozního a hygienického řádu prodejny, tedy chybějící tričko.
Druhým je porušení jazykové etikety: chybí pozdrav a cizí osobě dotyčný klidně tyká. Správný postup je přitom prostý. Kompletní oblečení, slušné „Dobrý den“ a vykání: „Prosil bych dvě piva.“
Mýtus o přátelském tykání ve večerkách
Zvláštním zlozvykem zůstává přístup k obsluze v menších obchodech. Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR i zásad české etikety je vykání dospělým mimo okruh rodiny a přátel závaznou normou zdvořilosti.
Tykat pracovníkovi obchodu nebo služeb bez předchozí dohody je porušením společenské etikety. Nejde o sympatickou neformálnost, ale o nevhodný zlozvyk a despekt vůči druhému člověku.
Pravidla slušného chování platí pro každého, bez ohledu na národnost obsluhujícího personálu nebo typ prodejny.
Džíny v divadle? Kdy sváteční zážitek ztrácí úroveň
Nedostatek respektu se neprojevuje jen v ulicích, zasahuje i do kultury. Návštěva reprezentativních institucí, zejména divadla či operních scén, vyžaduje odpovídající společenský oděv.
Podle významu akce se očekává společenský oblek, Dark Suit či dokonce formální Black Tie. Volnočasové oblečení, třeba džíny nebo sportovní bundy, je na takových místech hrubým porušením etikety.
Úcta k účinkujícím i ostatním návštěvníkům začíná u volby vhodného oděvu. A u tradic, které k vysoké kultuře neodmyslitelně patří.
Češi mají v otázce společenské etikety stále rezervy. Zatímco ponožky v sandálech už dnes málokoho pohorší, jiné naše zvyky působí na zahraniční návštěvníky stejně nepatřičně jako před deseti či dvaceti lety.
Zdroje článku: sever.rozhlas.cz, lidovky.cz, medium.seznam.cz, ptejteseknihovny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková