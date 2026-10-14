Babiččin trik na krupicovou kaši funguje pokaždé. Stačí 1 věc do mléka a nikdy nebude mít hrudky

Krupicová kaše s máslem a kakaem vypadá jako jídlo, které se nedá pokazit. Doma ale často vznikne něco jiného, než si pamatujeme z babiččiny kuchyně: kaše plná tuhých kuliček, které už žádná vařečka nerozbije. Mezi zkušenými kuchařkami přitom koluje jednoduchá rada, se kterou hrudky prakticky nemají šanci. Úplně bez práce to sice nejde, ale většinu starostí vám ušetří.
Staré kuchařky sypaly krupici do vroucího mléka
Podle klasického postupu ze starých kuchařek se krupice sype rovnou do mléka, které už vře, a kaše se přitom stále míchá. Aby to dopadlo dobře, musí krupice padat po troškách a metlička se nesmí ani na chvíli zastavit.
V tom je háček. Stačí krupici vysypat najednou nebo na vteřinu odběhnout a v hrnci se začnou tvořit hrudky. Kdo vaří kaši s dětmi za zády nebo jen jednou za čas, tenhle souboj snadno prohraje.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 4 Kčs a ležel v každém kuchyňském šuplíku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 290 000 Kč Tou jednou věcí je krupice ve studeném mléce
Celý trik spočívá v tom, kdy krupice do mléka přijde:
Nasypte krupici do hrnce ještě ke studenému mléku. Pořádně ji promíchejte. Teprve potom zapněte plotnu.
Zrnka se v tekutině rozptýlí dřív, než začne hřát, takže se nemají jak slepit.
Kdo chce mléko přece jen ohřát předem, odlije si stranou trochu studeného, krupici v něm dohladka rozšlehá a teprve tuhle směs přilije k ohřátému mléku. Se sáčkem pudinku se zachází stejně. Tenhle postup před lety doporučoval i cukrář Lukáš Skála, tehdy z pražského hotelu InterContinental. „Pak se v ní nevytvoří hrudky, stačí ji jen dobře provařit a ochutit,“ uvedl pro Novinky.cz.
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Za vším stojí škrob, který krupice obsahuje. Když suchá zrnka dopadnou do horka, škrob na jejich povrchu začne bobtnat a lepit se dřív, než se stihnou rozptýlit. Vznikne slepenec, který má zvenku rosolovitý obal a uvnitř pořád suchou krupici.
Ve studeném mléce se nic takového nestane. Zrnka v něm volně plavou, a než teplota stoupne natolik, aby škrob začal bobtnat, obklopuje každé z nich tekutina zvlášť. Na stejném principu stojí rada z potravinářských učebnic, podle které se škrob na pudink nebo omáčku nejdřív rozmíchá ve studené tekutině.
Vařečku z ruky nepouštějte
Ani studené mléko neznamená, že můžete od plotny odejít. Kaši je potřeba hlídat od prvního zahřátí až po odstavení. Jakmile ji necháte chvíli bez dozoru, začne se přichytávat ke dnu a nakonec se v ní udělají i hrudky. Pozvolné prohřívání zajistí hrnec se silným dnem a plotna stažená na mírný stupeň.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist I kaše vařená podle babiččina triku potřebuje dohled a míchání až do odstavení z plotny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro představu o množství: dvě porce středně husté kaše uvaříte z půl litru mléka, do kterého přijde kolem 40 gramů jemné krupice. Špetka soli patří i do kaše, kterou pak budete sladit. Sůl chuť zakulatí a kaše pak vyzní plněji.
Kdo má čas, namočí krupici už večer
Pro plánovače existuje varianta, která slibuje ještě jemnější výsledek:
Večer krupici smíchejte s mlékem rovnou v hrnci. Hrnec přikryjte a ukliďte do lednice. Pomůže i zhruba hodinové odležení, přes noc ale zrnka nasáknou důkladněji. Ráno přidejte špetku soli, postavte hrnec na plotnu a míchejte, dokud směs nezačne vřít. Pak ji nechte pár minut probublávat na mírném ohni. Přečtěte si také: Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla
Během noci krupice nasaje mléko, takže ráno stačí kratší vaření a výsledek je jemnější na jazyku.
Hustotu posuzujte s rezervou
Častou chybou je vařit kaši tak dlouho, dokud v hrnci nevypadá dost hustě. Krupice nabírá tekutinu i po vypnutí plotny, takže kaše na talíři během pár minut ztuhne víc než v hrnci. Plotnu proto vypněte ve chvíli, kdy vám kaše v hrnci připadá ještě o kousek řidší, než ji chcete mít na talíři.
Máslo není potřeba předem ohřívat. Stačí plátek rovnou z lednice, teplo kaše ho během chvilky rozpustí. Čím kaši nakonec posypete, už záleží jen na vás.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/neodolatelne-variace-z-krupicove-kase-159532, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-krupicovou-kasi/, https://forbes.cz/okamzity-navrat-do-detstvi-krupicova-kase-co-vas-pohladi-po-dusi/, https://www.rohlik.cz/chef/38-krupicova-kase, https://iastate.pressbooks.pub/fshn115/chapter/4-starch-introduction/, https://www.alyonascooking.com/semolina-porridge-mannaya-kasha/, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-krupicova-kase-40540244, https://www.recepty.mobi/en/main-dishes/dishes-from-grains-and-beans/semolina-porridge-with-milk-without-lumps-grandmas-recipe.html