Blíží se dušičkový čas: připravte hrob a zvolte vhodnou výzdobu

Začátek listopadu patří vzpomínce našich drahých zesnulých. Předtím než zapálíme svíčky za naše blízké, kteří již nejsou mezi námi bychom měli věnovat zvýšenou pozornost péče o hroby. Ta by ovšem měla být samozřejmostí po celý rok. Ještě, než se pustíte do samotné výzdoby pietního místa, je nutné jej pořádně očistit.
Pravidelná údržba hrobu je nezbytná
Vzhledem k tomu, že na přelomu října a listopadu je všude kolem nás spadané listí, tak první krok při úklidu hrobu by mělo být jeho odklizení. Poté přichází péče o náhrobní kameny a pomníky. Ty je potřeba vyčistit alespoň dvakrát do roka. Použít můžete speciální přípravky, nebo obyčejná voda s octem nebo saponátem. Vyhněte se agresivním přípravkům, jako je například savo, které by mohly materiál nenávratně poškodit. Kámen stačí přetřít hadříkem nebo jemným kartáčkem. Nepoužívejte ocelové kartáče, které by mohly náhrobky poškodit.
Nutná výzbroj pro úklid
Než se vydáte na hřbitov vykonat pravidelnou údržbu, nachystejte si nezbytné nástroje. Patří mezi ně samozřejmě smeták a lopatka, rukavice, motyčka či hrábě. Mezi další nezbytnosti patří kyblík, saponát nebo ocet a hadřík.
Péče o zeleň
Celoroční dekoraci okolí hrobu vytvoří stálezelené zakrslé dřeviny. Vyžadují sice minimální péči, ale i přesto je třeba je pravidelně zalévat a zastřihávat do upravených tvarů. Nezapomeňte místo také vyplést a případně vysypat štěrkem nebo drobnými kamínky.
Foto: Usplash
Vhodná dušičková výzdoba
Jakmile máte pietní místo uklizeno, nastává prostor pro výzdobu. Samozřejmostí jsou svíčky a lucerny. Květinovou výzdobu by měli na dušičky tvořit chryzantémy, které jsou odolnější vůči nižším teplotám. Zvolit můžete variantu v květináči nebo řezané kytky. Doplnit je můžete i vřesy. Klasickou výzdobu pak tvoří věnce, v nichž by měly převládat přírodní materiály, jako je jehličí, sušené květiny, šišky i obilí. Výhodou těchto věnců je také to, že vydrží jako dekorace hrobů klidně až do jara.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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