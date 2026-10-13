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Blíží se dušičkový čas: připravte hrob a zvolte vhodnou výzdobu

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Začátek listopadu patří vzpomínce našich drahých zesnulých. Předtím než zapálíme svíčky za naše blízké, kteří již nejsou mezi námi bychom měli věnovat zvýšenou pozornost péče o hroby. Ta by ovšem měla být samozřejmostí po celý rok. Ještě, než se pustíte do samotné výzdoby pietního místa, je nutné jej pořádně očistit.
Svíčky

Svíčky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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