Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení

Cukety, velkorysý dar zahrady, mohou být v sezóně poněkud nadbytečné. Díky několika chytrým technikám si však můžete tuto všestrannou zeleninu užívat po celý rok.
1. Skladování ve sklepě
Skladování cuket ve sklepě může být úžasně efektivní, pokud je prostor dobře větraný. Klíčem je sklízet cukety v ideálním okamžiku – tedy
když slupka ztvrdne, ale vnitřek zůstane křehký. Po sklizni se ujistěte, že jsou suché, zejména v okolí rány na stonku, a teprve poté je uložte do vhodné bedny. 2. Mrazení: Zachování textury a chuti
Mražení je pravděpodobně nejjednodušší způsob uchování cukety. Nastrouhejte ji nebo nakrájejte na kostky, ale nezapomeňte
nejprve oloupat a zbavit jadřinců ty větší. Rozložte kousky na plech, aby se vzájemně nedotýkaly, a zmrazte je, dokud neztuhnou. Pak už je jen přendejte do mrazicích sáčků. 3. Zábavná variace na nudle
Přeměňte cukety na zoodles (ano, název jsme si půjčili angličtiny), které jsou příjemnou alternativou tradičních těstovin. Cuketu podle návodu z webu
MasterClass jednoduše spiralizujte a použijte ji buď čerstvou, nebo ji zmrazte na později. Díky těmto krokům bude váš mrazák zásoben cuketou, která bude připravena obohatit vaše pokrmy, opravdu kdykoli během roku. Zdroj fotografie: Pixabay 4. Zavařování: Cukety jako okurky
Proč z cukety neudělat nakládané okurky? Nakrájejte je na plátky, přidejte oblíbené koření a ocet a zavařte je stejně jako okurky. Tato metoda nejen prodlouží jejich trvanlivost, ale také dodá vaší spíži chuťový šmrnc.
5. Cuketa: pikantní a sladká
Cuketový relish připravíte tak, že zeleninu nakrájíte nadrobno a uvaříte ji s cibulí, paprikou, cukrem, octem a hořčičnými semínky. Tento relish se skvěle hodí k vylepšení sendvičů a hot dogů a lze jej i konzervovat.
6. Sušené cuketové chipsy
Cukety nakrájejte na tenké plátky, ochuťte je vybraným kořením a usušte je buď v sušičce potravin, nebo při nízké teplotě v troubě (nezapomeňte ji nechat pootevřenou). Tyto chipsy jsou zdravou a křupavou svačinkou, kterou lze ve vzduchotěsné nádobě skladovat několik měsíců.
7. Zdravá cuketová mouka
Pokud cuketu určenou na chipsy neokořeníte, můžete ji později rozemlít a proměnit ve zdravou mouku. Ve vzduchotěsné nádobě vám vydrží opravdu dlouho, jak radí web
EatingWell. Zdroj fotografie: Pixabay Pojďme se ponořit do 10 kreativních a praktických metod skladování cuket, které zajistí čerstvost až na 12 měsíců! 8. Cuketa Ikra: Vegetariánský kaviár
Připravte si lahodnou cuketovou ikru, často nazývanou vegetariánský kaviár. Nastrouhanou cuketu uvařte s rajčaty, cibulí a kořením, dokud nebude hustá a roztíratelná. Tuto směs lze konzervovat a vychutnávat jako dip nebo pomazánku po celý rok.
9. Cuketová marmeláda: Sladká a neobvyklá
Překvapivě sladkou cuketovou marmeládu vytvoříte tak, že cuketu uvaříte s cukrem a trochou citronu. Může to být vynikající způsob, jak propašovat zeleninu do jídelníčku, a lze ji skladovat jako jakýkoli jiný džem nebo marmeládu.
10. Krémová cuketová polévka
Můžete si také uvařit svoji oblíbenou polévku a jednoduše ji (bez smetany nebo třeba těstovin) uložit do mrazáku. A až na ji budete mít chuť, jen ji vytáhnete a rozmrazíte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři