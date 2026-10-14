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Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení

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Pokud nechcete bohatství v podobě zralých cuket jen tak vyplýtvat, naučte se, jak je správně skladovat. Možností je mnoho.
Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení

Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení

Zdroj: Infrogmation of New Orleans / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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