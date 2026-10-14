Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jako

Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jakoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jakoZdroj: HZS Královehradeckého kraje
Článek byl publikován 14.10.2026 05:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →