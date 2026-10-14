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Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jako

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Dvě letadla se srazí a zřítí mezi diváky. Zní to jako katastrofický film, ale na hradeckém letišti půjde naštěstí jen o velké cvičení záchranářů, hasičů a policistů.
Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jako

Na hradeckém letišti za chvíli spadnou dvě letadla. Naštěstí jen jako

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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