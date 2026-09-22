Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinu
Husovo náměstí v Písku postupně dostává novou podobu. Aktuální obnova se zaměřila především na část parku,...
Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala...
Řidiči projíždějící Planou u Budějovic si na plynulejší provoz ještě chvíli počkají. Ačkoli skončila druhá...
Na Švábův Hrádek začne od příštího roku jezdit pravidelný spoj MHD. Budějce tam prodlouží autobusovou linku...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →