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Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinu

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Některé jihočeské masné chovy zredukují kvůli suchu a kritickému nedostatku krmiv stáda skotu. Část chovatelů plánuje podle odhadu snížit stavy hovězího dobytka o deset až 30 procent. O konečném dopadu rozhodnou také výsledky vyšetření březosti krav.
Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinu

Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinu

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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