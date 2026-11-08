Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět mění

Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět měníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět měníZdroj: IDESKA
Článek byl publikován 08.11.2026 07:54
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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