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Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět mění

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Dnešním dnem vstupuje v platnost další dílčí úprava jízdní řádů autobusů v Jihočeském kraji. Dojde k nim všude kromě Jindřichohradecka a Táborska. Reagují na poznatky z provoz a připomínky samospráv, škol a cestujících.
Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět mění

Zase trochu jinak. Jízdní řády se od dnešního dne opět mění

Zdroj: IDESKA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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