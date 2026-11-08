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Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v Táboře

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Na včerejším galavečeru byli ocenění nejlepší atleti uplynulé sezony. Podle očekávání na trůn usedla mladá Lurdes Gloria Manuel, která je doma v Táboře.
Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v Táboře

Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v Táboře

Zdroj: facebook Česká atletika
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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