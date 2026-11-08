Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v Táboře

Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v TábořePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Titul Atlet roku má Lurdes Gloria Manuel, talentovaná čtvrtkařka žije v TábořeZdroj: facebook Česká atletika
Článek byl publikován 08.11.2026 05:01
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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