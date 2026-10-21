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Nekonečný příběh: Opakování scény kvůli mouše a naštvaný autor díla, který podal žalobu na filmovou verzi

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Autor knižní předlohy nesnášel film Nekonečný příběh a produkční studio hnal před soud. Režisér při natáčení v bažině využíval dva stejné živé koně.
Nekonečný příběh

Nekonečný příběh

Zdroj: FOTO:© Warner Bros., distr. AMC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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