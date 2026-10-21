Svitolinová oznámila rozvod s Monfilsem a vydala druhé prohlášení. Miluji ho, ale nechci žít život, kde nejsem šťastná

V pondělí 19. října 2026 zveřejnila ukrajinská tenistka na Instagramu zprávu, kterou sama označila za „nejtěžší věc“ o kterou se kdy musela podělit. Po pěti letech končí její manželství s francouzským tenistou. O čtyři dny dřív oslavila jejich dcera Skai čtvrté narozeniny. Monfils příspěvek sdílel na svých sítích, ale sám nic nedodal. V úterý přišlo druhé prohlášení, delší a osobnější. Svitolinová v něm opravila dojem, že rozpad manželství zavinila válka. Zároveň vzala na sebe část tíhy, která po náhlém konci kariéry dopadla na Monfilse. Nejde o jednoduchý příběh, že láska nestačila. Během několika týdnů se tu zlomilo manželství, sportovní kariéra a rodinné uspořádání. To vše na pozadí války, která trvá déle než čtyři a půl roku.
Dva příspěvky, dva dny
Časová osa celé události je krátká a hustá. Formálně začíná dřív, než se veřejnost cokoli dozvěděla. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) vede Monfilse na svém seznamu hráčů v důchodu od 5. října 2026. Očekávalo se přitom, že se s kariérou rozloučí v Lyonu a na domácím turnaji Paris Masters. Rozlučka se nekonala.
O dva týdny později přišlo pondělní oznámení. Podle agentury AP, jejíž zprávu převzal i americký Times Union, Svitolinová napsala, že některé boje se odehrávají hluboko uvnitř člověka a „žádné množství lásky“ je za něj nevyhraje. Dodala, že „není koho vinit“. Pro dceru nastavila jasný rámec: Skai bude „vždy na prvním místě“, manželství končí, rodina ne. Oba rodiče podle ní zůstanou „bok po boku“ v každé etapě jejího života.
Oznámení se rychle začalo číst jednoznačně: válka zničila manželství. Svitolinová proto v úterý 20. října napsala znovu. Podle francouzského webu TennisActu, který druhý příspěvek podrobně přepsal, chtěla předchozí zprávu „trochu upřesnit“. Ne všichni, a zejména mezinárodní publikum, podle ní pochopili, co chtěla říct.
Láska, která nestačila
Druhé prohlášení obsahuje větu, kterou většina médií vytáhla do popředí: rozvod „nikdy nebyl jen o jedné věci“. Válka v něm figuruje jako jeden z důvodů, ne jako jediný. Víc než čtyři a půl roku života ve válce podle Svitolinové mění perspektivu, hodnoty i priority. V určité chvíli si uvědomila, že nechce pokračovat v životě, v němž není skutečně šťastná.
Na první pohled jde o paradox. Ve stejném textu píše, že Monfilse miluje, respektuje ho a bude si ho vážit. Právě proto pro ni bylo podle jejích slov důležité být upřímná k němu i k sobě. Láska k partnerovi a rozhodnutí ukončit manželství, které už nefungovalo, tu stojí vedle sebe. Nejsou v rozporu.
Svitolinová také přiznala, že ne všechno se dá vměstnat do jednoho příspěvku a některé věci jsou příliš osobní. Žádný ověřený zdroj nemluví o nevěře, sporu ani konkrétním konfliktu. Formulace o životě, v němž nebyla šťastná, popisuje osobní bilanci a změnu toho, co od života potřebuje. Nedokládá žádnou konkrétní událost a nedá se tak číst.
Podle nás je na celém příběhu nejpozoruhodnější právě tohle oddělení. Svitolinová veřejně rozlišuje konec manželství a konec rodiny. Vinu přitom nikomu nepřipisuje. Podobný tón zvolila v květnu 2024 Paula Badosaová, když na sítích oznámila přátelský rozchod se Stefanosem Tsitsipasem a požádala o soukromí. Tady je ale ve hře víc: manželství, malé dítě, válka a zároveň konec jedné z nejbarvitějších kariér posledních dvou desetiletí.
Konec kariéry, o kterém Monfils mlčí
Druhý důvod úterního prohlášení se týká Monfilse. Svitolinová napsala, že se rozhodl přestat hrát „na základě naší situace“. Kariéra mu tedy podle ní skončila náhle a kvůli tomu, co se dělo doma. Poté na něj dopadla řada obvinění, která si podle ní nezasloužil. Společné prohlášení prý vydali i proto, aby celou situaci zasadili do kontextu.
O jaká obvinění šlo, neupřesnila. Nedá se tedy říct, zda šlo o výtky fanoušků, spekulace na sociálních sítích, nebo kritiku jeho tichého odchodu. Jasné je jen to, že se ho rozhodla veřejně bránit. Na konci příspěvku požádala o laskavost a pochopení.
Monfils sám k předčasnému konci kariéry nic neřekl. Deník iDNES s odkazem na francouzský L’Équipe uvedl, že ho zpráva o rozvodu zasáhla jako rána palicí a tenis pro něj ztratil význam. Jde o informaci z druhé ruky, ale zapadá do toho, co napsala Svitolinová.
Zápis na seznamu ITIA přitom není jen symbolický. Tenista vedený jako hráč v důchodu se nemůže jen tak znovu přihlásit na turnaj, případný návrat by podléhal pravidlům antidopingového systému. Pro hráče, který se chystal na rozlučku před vlastním publikem v Paříži, je takový konec kariéry neobvykle tichý.
Čtyři a půl roku války v hlavě
Kdo sleduje Svitolinovou delší dobu, válku jako motiv v jejím veřejném příběhu nepřehlédne. Neobjevila se teprve při rozvodu. Server Sport.cz psal už 31. března 2022, krátce po ruské invazi, že ji válka psychicky i fyzicky ničí a kvůli tomu se odhlašuje z turnajů. iDNES o den později popsal její pauzu, noční můry a potíže se soustředěním. Citoval i Monfilse, podle kterého bylo těžké vidět ženu každou noc plakat.
V pondělním oznámení se objevily podobné obrazy: bezesné noci, pochybnosti, pocit, že ztrácí sama sebe. Nejsou to nová slova. Jen dřív zněla v souvislosti s tenisem, teď s rodinou.
Širší rámec nabízí rozhovor WTA z května 2026 o emocionální ceně hraní daleko od domova. Ženská tenisová asociace v něm popsala, že ukrajinské hráčky si na turnaje nesou bezmoc. Jsou tisíce kilometrů od domova, zatímco jejich rodiny a přátelé čelí útokům. Svitolinová tehdy řekla, že se po masivních útocích člověk ptá, co vlastně dělá na kurtu, když může přijít o rodinu. Podobnou zkušenost popsala Marta Kosťuková, jejíž rodina se ocitla blízko místa útoku.
Profesionální tenis přitom vyžaduje maximální soustředění, cestování skoro po celý rok a odloučení od domova. Když se k tomu přidá dlouhodobý strach o blízké, je pochopitelné, že se mění i to, co člověk od života čeká. Přesně tak to Svitolinová popisuje.
Sezona, která se nezastavila
Rok 2026 nelze zúžit na osobní krizi. Podle jejího profilu na WTA vyhrála Svitolinová v letošní sezoně turnaje v Aucklandu a Římě a má bilanci 43 výher a 13 porážek. Ve světovém žebříčku se drží v elitní desítce. V průběžném pořadí sezony je šestá a má jistou účast na závěrečném turnaji. Žádný zdroj neuvádí, že by kvůli rozvodu sezonu přerušila.
Z českého pohledu stojí za připomenutí dva letošní zápasy. V srpnu na US Open nastoupila s Monfilsem na divokou kartu do smíšené čtyřhry. V zápase plném zvratů porazili Kateřinu Siniakovou a Brita Henryho Pattena 4:5, 5:4, 10:8. Působili jako sehraný pár, který si společný start užívá.
O měsíc později, 27. září, se Svitolinová v čínském Šen-čenu postavila Lindě Noskové ve finále Billie Jean King Cupu. Česká hráčka vyhrála 6:3, 7:6 a zajistila Česku titul po výhře 2:0 nad Ukrajinou. Nosková po zápase podle Tenisového světa označila soupeřku za skvělou hráčku a duel za velmi těžký.
Mezi newyorským mixem a pondělním oznámením uplynuly necelé dva měsíce. Mezi finálem v Šen-čenu a Monfilsovým zápisem na seznam hráčů v důchodu osm dní.
Skai Monfilsová oslavila čtvrté narozeniny čtyři dny předtím, než se svět dozvěděl, že její rodiče už nebudou manželé. Jak bude vypadat jejich společná péče, zůstává soukromé a tak to má zůstat. Veřejně zaznělo jen to, že rodina nekončí, a právě o to se teď Svitolinová i Monfils pokoušejí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář