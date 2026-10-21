Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony

Princezna Leia ze Star Wars je možná největší ženskou hrdinkou žánrové kinematografie, jejíž dva dominantní kostýmy – bílé roucho a velmi speciální bikiny – jsou každoroční ozdobou různých cosplayerských sjezdů. Herečka Carrie Fisher, která by dnes oslavila 70. narozeniny, by už jinou roli k udržení slávy a statusu milované celebrity nepotřebovala. Zvykla si ostatně odvádět černou práci za kamerou jako „doktorka scénářů“ a stala se uznávanou autorkou bestsellerů, v nichž často otevřeně citovala své životní těžkosti. Nejhorší z nich byla bezesporu letitá drogová závislost, která se jí v pouhých šedesáti letech zřejmě stala osudnou.
Když tehdy devatenáctiletá Carrie Fisher v polovině 70. let uspěla při konkurzu na poněkud ztřeštěnou sci-fi od podivínského génia George Lucase, přátelé si z ní utahovali, že název Star Wars odpovídá vztahu jejích slavných rodičů, herečky Debbie Reynolds a zpěváka Eddieho Fishera. Matka byla hvězdou ikonického muzikálu Zpívání v dešti a s žádaným manželem se rozvedla, když Carrie byly dva roky. Fisher si začal románek s ovdovělou Elizabeth Taylor a dcera zjistila, že ještě s bratrem Toddem vyrůstala v toxických podmínkách, jimž později říkala „narcistické strádání“.
Rodina jako taková se podle Fisher „točí kolem rodičů, nikoli kolem dětí. Ty jsou doslova odsunuty stranou paparazzi, kteří se kolem nich rojí. S matkou jsem na veřejnosti vlastně nikdy nemohla být jen tak sama, protože patřila veřejnosti, a jako dítě jsem jí to měla za zlé.“ Ve svých prvních memoárech s názvem Wishful Drinking herečka dramatizovala i vlastní narození, kdy matka pod vlivem anestetik „vypadala krásně a klidně“, zatímco zdravotní sestry spěchaly na pomoc otci, jenž omdlel ve chvíli, kdy se jeho dceři začala klubat hlavička. „Když jsem tedy přišla na svět,“ napsala Fisher, „byla jsem prakticky bez dozoru. A od té doby se to snažím napravit.“
Pouhý rok normálního života
Léčit pocity méněcennosti se jala v knížkách a okolí ji brzy považovalo za knihomolku. Na návštěvu k nim ovšem docházeli mnohem starší lidé ze showbyznysu a ti na inteligentní dívku neměli dvakrát uklidňující vliv. S marihuanou Fisher začala ve třinácti a přestala až o šest let později, když jí hulení na natáčení Star Wars navodilo nepříjemný stav. „Nakonec se ukázalo, že mě dostala Harrisonova tráva,“ vzpomínala na matroš tehdy rovněž nepříliš známého kolegy, s nímž prý během natáčení prožila krátký románek. Tím se ovšem uzavřela teprve první kapitola jejího dlouhého a komplikovaného vztahu k drogám.
Když jí bylo patnáct, matka ji zapojila do svého vystoupení v lasvegaském nočním klubu. („Ať jste slyšeli cokoli, práce v tanečním sboru dá dítěti víc než jakékoli vzdělání,“ napsala ve Wishful Drinking.) O dva roky později utekla do Londýna a nastoupila na Central School of Speech and Drama, kde prožila rok relativně normálního života. Školu nicméně nedokončila a vrátila se do Spojených států, kde po raných účinkováních na Broadwayi nahlédla také do světa filmu. Právě audiovize pro ni byla neméně důležitá než často hořká realita – měla to ostatně v genech, vždyť matka se díky Zpívání v dešti dostala na titulky všemožných kulturních plátků, když jí bylo teprve 19 let.
Fisher mladší nakonec maminku dokonale kopírovala, první roli u filmu si připsala roku 1975 v dramedii Šampón od významného Hala Ashbyho. Na plátně si jí diváci užili asi čtyři minuty v úloze mladé tenisové hráčky, která svádí postavu Warrena Beattyho. Pak už přišel konkurz na galaktické dobrodružství Nová naděje, v němž Lucas upřednostnil nastupující generaci neznámých herců včetně Harrisona Forda a Marka Hamilla. Trikové produkci nikdo nevěřil, ale roku 1977 se v kinech zrodil nejvýdělečnější film historie a také zárodek největší, stále pokračující ságy kinematografie. Co si o takovém úspěchu myslela hereččina sebestředná matka? V semiautobiografii Postcards from the Edge z roku 1987 to Fisher vystihla: „Chtěla, abych uspěla, jen ne víc než ona. Nemyslím si, že vlastně věděla, jak reagovat, ale vnímala mě jako své prodloužení, takže moje sláva byla i její. Neměla mi to za zlé ani nic podobného.“
Ze zákulisí Star Wars, které se do roku 1983 rozrostly na generační trilogii, se traduje spousta pikantních historek. Oblíbená je například fáma, že Lucas nechal Fisher obvázat prsa, aby v jeho dětem přístupném filmu nepoutala nežádoucí pozornost. To se přitom výrazně obrátilo ve třetí části Návrat Jediho, kde se princezna Leia ocitla spoutaná v bikinách v zajetí vesmírného slizouna Jabby Hutta. Její kovové negližé, předvedené v rámci propagace také na obálce Rolling Stone, je legendární samo o sobě a herečku – stejně jako její fiktivní hrdinku – přiblížilo poloze sexsymbolu. Fisher přitom odvážný kostým popsala jako „něco, co budou supermodelky jednou nosit v sedmém kruhu pekla“.
Herecká archeoložka s životní smůlou
Se slovy to herečka, která v 80. letech pracovala také s Woodym Allenem (Hana a její sestry) či Robem Reinerem (Když Harry potkal Sally), vždy uměla. Vyprávění svých příběhů, ať už ve formě deníků ze zákulisí, nebo memoárů, pro ni bylo jakousi terapií, která jí pomáhala snášet všechno od psychotického zhroucení způsobeného drogami až po odchod otce jejího dítěte za jiným mužem. Fisher opravdu několik let žila a také měla dceru Billie s hledačem talentů Bryanem Lourdem, jenž jejich vztah ukončil, aby mohl žít s mužem. „Jsem určitý typ spisovatelky. Jsem vypravěčka, sběratelka historek. Myslím, že umím zacházet se slovy. Jde mi spíš o obsah a řemeslo než o zápletky. Nejvíc se ztrácím v postavách,“ vysvětlovala Fisher, jejíž Pohlednice z Hollywoodu se roku 1990 dočkala hvězdně obsazené adaptace od Mikea Nicholse.
Psaní si herečka očividně vážila víc než vlastní herecké kariéry, kterou nepřeceňovala. „Hraju role, které mají velmi blízko ke mně samotné. Myslím, že opravdu dobří herci jsou cestovatelé. Dokážou vystoupit ze sebe samých a ztvárnit lidi, kteří se od nich hodně liší, včetně jejich emocí a přízvuků. To já neumím. Jsem archeoložka – zůstávám tam, kde jsem, a nevydávám se příliš daleko,“ říkávala o sobě. V 90. letech se uvnitř Hollywoodu více etablovala nikoli před kamerou, nýbrž jako utajovaná revizorka scénářů, která nehotové drafty upravuje a zdokonaluje. Takto přispěla k filmům jako Spielbergův Hook, Sestra v akci nebo Smrtonosná zbraň 3, které byly v kinech velice úspěšné.
Její herecká štace se oproti tomu zasekla v postmoderním étosu, který pohltil řadu celebrit spojovaných s jedním kulturním fenoménem. Ve Vřískotu 3 například ztvárnila herečku, která se Carrie Fisher nápadně podobá, a v šílené parodii Austin Powers: Špionátor zase hrála svéráznou terapeutku Setha Greena, vzpomínanou hlavně pro slavnou hlášku: „Hele, Scotte, nechceme se navzájem zabít. Možná říkáme, že bychom chtěli, ale ve skutečnosti ne.“ Fisher kolem přelomu tisíciletí koneckonců dělala terapeutku i v reálu, když do jejího domu zděděného po Bette Davis často docházel psychicky rozrušený zpěvák James Blunt.
V kalifornském útočišti s tajnou „alkoholovou místností“ hostila řadu dalších přátel včetně republikánského konzultanta R. Gregoryho Stevense, jenž roku 2005 ve spánku zemřel přímo v její posteli. Podle koronerovy zprávy byla hladina oxykodonu, silného léku proti bolesti, ve Stevensově krvi považována za smrtelnou. K úmrtí však vedla kombinace drog a dvou forem neléčeného srdečního onemocnění. Jeho případ, v médiích rozmáznutý primárně kvůli místu úmrtí, v lecčems předeslal smutný osud samotné herečky, která drogám i vinou těchto osobních tragédií opakovaně propadala. „Byla jsem chytrá holka, která dělala hlouposti,“ popisovala samu sebe. „Začala jsem chodit na setkání anonymních alkoholiků a jejich principy mi dávaly smysl, ale stejně jsem si dál zahrávala s ohněm. Říkala jsem o sobě, že jsem ‚lober‘ – tedy zároveň sjetá i střízlivá.“
Tragicky utnutý comeback
‚Lober‘ (tedy spojení anglických výrazů loaded a sober) byla naposledy v prosinci 2016, kdy její kariéra chytala druhý dech v kulturní éře legacy sequelů, vracejících na scénu oblíbené hrdin(k)y minulých generací. Nabídku na zopakování role princezny Leiy v sedmé epizodě Síla se probouzí přijala s radostí, byť kvůli ní „zase“ musela pár kilo shodit. Žertovala tehdy, že studia si ji vždy najímají jen napůl, s budoucím nasmlouvaným úbytkem na váze. Znovu se sešla s Harrisonem Fordem i Markem Hamillem, s nimiž ji v kolotoči fanouškovského a mediálního šílenství Star Wars spojilo pevné pouto. Síla se probouzí byla největším kasovním hitem probíhající dekády a Fisher stačila natočit své scény také pro osmou epizodu Poslední z Jediů, která se neplánovaně stala její uměleckou labutí písní.
Držitelka tří nominací na cenu Emmy za seriál Studio 30 Rock či za televizní speciál Carrie Fisher: Wishful Drinking, který vycházel z její stejnojmenné autobiografické one-woman show, letěla před Štědrým dnem roku 2016 z Londýna do Los Angeles a krátce před přistáním zkolabovala a upadla do bezvědomí. Po srdeční zástavě ji záchranáři převezli do nemocnice, kde zůstala na jednotce intenzivní péče. O čtyři dny později zemřela. V toxikologických testech byly zaznamenány různorodé látky včetně kokainu, heroinu, extáze a alkoholu, avšak koroner nedokázal určit, jak významně se jednotlivé látky podílely na její smrti. Za příčinu úmrtí byla označena spánková apnoe, přičemž mezi dalšími faktory figurovaly aterosklerotické onemocnění srdce a právě užívání drog.
„Moje máma celý život bojovala se závislostí na drogách a duševními problémy,“ uvedla následně v emotivním prohlášení hereččina dcera Billie Lourd. Narážela přitom také na bipolární poruchu, s níž se Fisher dlouho potýkala. „Nakonec na ně také zemřela. Ve své tvorbě o těchto nemocech záměrně otevřeně mluvila a upozorňovala na společenská stigmata, která se s nimi pojí,“ pokračovala dnes čtyřiatřicetiletá herečka, známá třeba ze seriálu American Horror Story. „Znám svou mámu a vím, že by si přála, aby její smrt povzbudila ostatní k otevřenosti ohledně vlastních problémů. Vyhledejte pomoc a bojujte za státní financování programů zaměřených na duševní zdraví. Stud a společenská stigmata brání pokroku, hledání řešení a nakonec i nalezení léku. Miluju tě, mami.“
Jen v archivních záznamech, pořízených během produkce Síly se probouzí, se Carrie Fisher objevila také v deváté epizodě Vzestup Skywalkera, dosud posledním článku hlavní filmové větve Star Wars. Pár týdnů před smrtí rovněž stačila zkompletovat rodinné fantaskní drama Říše divů, které se do kin po sérii odkladů dostalo až roku 2023. Producent filmu Lee Rudnicki přitom nepochyboval, že se jedná o důstojné rozloučení s osobností tohoto formátu, což podtrhuje hlavně její závěrečná scéna. „Kdybyste si jakožto herec či herečka byli jistí, že tohle je váš poslední den na Zemi, právě takovou scénou byste se možná chtěli s publikem rozloučit,“ pěl ódy producent, podle něhož je Říše divů „magickým zatažením opony za životem speciální herečky a ženy, která tento svět opustila příliš brzy“. Zhlédnout ho můžete za příplatek na službě Apple TV.
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Zdroje: The Guardian, Deadline, Time, USA Today, Los Angeles Times, Today, The Independent, The Telegraph