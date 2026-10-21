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Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony

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Princezna Leia ze Star Wars je možná největší ženskou hrdinkou žánrové kinematografie, jejíž dva dominantní kostýmy – bílé roucho a velmi speciální bikiny – jsou každoroční ozdobou různých cosplayerských sjezdů. Herečka Carrie Fisher, která by dnes oslavila 70. narozeniny, by už jinou roli k udržení slávy a statusu milované celebrity nepotřebovala. Zvykla si ostatně odvádět černou práci za kamerou jako „doktorka scénářů“ a stala se uznávanou autorkou bestsellerů, v nichž často otevřeně citovala své životní těžkosti. Nejhorší z nich byla bezesporu letitá drogová závislost, která se jí v pouhých šedesáti letech zřejmě stala osudnou.
Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony

Carrie Fisher největší bitvu prohrála. Hvězdné války prožívala od dětství, doplatila na své démony

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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