Zahrada kvetoucí od května do prvních mrazů bez práce navíc. Stačí zkombinovat 6 trvalek, které kvetou měsíce, ne týdny

Šanta, šalvěj hajní ‚Caradonna‘, kakost ‚Rozanne‘, mavuň červená, třapatka zářivá ‚Goldsturm‘ a perovskie. Tahle šestice stačí, aby se na slunném záhonu barvy střídaly bez výpadku od jara do podzimu. Zkušenosti z výstavních zahrad ukazují, že nejlépe vypadají plochy, kde se několik spolehlivých druhů opakuje znovu a znovu. Exotické vzácnosti ani drahé solitéry nepotřebujete. Podle
Univerzity v Nevadě většina trvalek dodá záhonu barvu jen na jeden až tři týdny. Vybraná sestava tuhle nevýhodu obchází překryvem. Když jedna rostlina dokvétá, další už nasazuje poupata. Zbývá vědět, kdo kdy nastupuje a kam ho posadit. Kvetoucí štafeta od května do října: kdo kdy přebírá vedení
Celý trik spočívá v časování. Každá z šesti trvalek má vlastní vrchol, a když se jednotlivé vlny vrství přes sebe, záhon nikdy neosiří. Jako orientační jízdní řád poslouží přehled sestavený z pěstebních profilů britské zahradnické společnosti RHS, amerických univerzitních zahrad a českých prodejců:
Trvalka Doba květu Místo v záhonu Šalvěj hajní ‚Caradonna‘ květen až srpen, po sestřihu další vlna střed Šanta ‚Walker’s Low‘ / ‚Six Hills Giant‘ od začátku léta do podzimu přední okraj / střed Kakost ‚Rozanne‘ konec jara až podzim, v dobrých podmínkách do listopadu přední lem Mavuň červená červen až září střed Třapatka zářivá ‚Goldsturm‘ červen/červenec až říjen zadní řada Perovskie ‚Blue Spire‘ červenec až září, často i říjen zadní řada
Sezonu otevírají šalvěj a šanta s modrofialovými klasy. Přes léto drží scénu kakost se svými fialovomodrými květy s bílým středem a mavuň s růžovočervenými chocholíky. Jakmile začne léto ochabovat, nastoupí zlatožlutá třapatka s tmavým středem a vzdušná perovskie. Tahle dvojice vydrží zářit dlouho do října.
Šest odolných trvalek, které vydrží kvést celé měsíce
Proč právě tyhle? Spojuje je jedna vlastnost: buď neustále tvoří nová poupata, nebo ochotně znovu nakvétají, když jim odstřihnete odkvetlé květenství. Energie pak neodtéká do semen a rostlina ji vloží do dalšího růstu.
Šanta Faassenova (Nepeta × faassenii) připomíná levanduli. Je ale vstřícnější. Levandule jako středomořský polokeř vyžaduje bleskově odvodněnou půdu a neodpustí hluboký řez do starého dřeva. Šantu klidně sestřihnete nakrátko a ona se odmění druhou vlnou květů. Podle profilu RHS snese odrůda ‚Walker’s Low‘ i velmi tuhé kontinentální zimy.
Šalvěj hajní ‚Caradonna‘ zaujme tmavými, téměř černofialovými stonky, ze kterých vyrůstají sytě fialové klasy. Po zakořenění dobře zvládá sucho a přitahuje opylovače.
Kakost ‚Rozanne′ je ze šestice nejpřizpůsobivější. Zvládne slunce i polostín, běžnou zahradní půdu a rozroste se do šířky 60 až 70 cm. Je to ideální výplň, pod kterou nevyklíčí plevel.
Mavuň červená (Centranthus ruber) dodává teplý přechod mezi chladnými modrými tóny a žlutí. Snáší sucho, chudou půdu i výsluní u zídky.
Třapatka zářivá ‚Goldsturm′ patří k nejosvědčenějším trvalkám vůbec. V roce 1993 získala ocenění RHS Award of Garden Merit a v USA ji v roce 1999 vyhlásili trvalkou roku. Podle Státní univerzity Severní Karolíny láká motýly i včely a semeníky v zimě oceňují ptáci.
Perovskie, často nazývaná ruská šalvěj, se dnes botanicky řadí přímo do rodu šalvěj. Stříbřité olistění a oblaka levandulově modrých květů jí vydrží až do podzimu. Na suchých stanovištích je téměř nezničitelná a hojně ji navštěvují čmeláci.
Kdo by chtěl do pozdně letní žluti přimíchat růžovou, může přidat třapatkovku nachovou (Echinacea purpurea). Nároky má podobné.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak záhon poskládat: výšky, barvy a počet sazenic na metr
Šest rostlin posazených po jednom kusu vytvoří spíš sbírku než záhon. Podle nás je mnohem účinnější sázet každý druh ve skupinkách po třech až pěti kusech a tyto ostrůvky opakovat po celé délce záhonu. Oko pak vnímá rytmus a záhon působí upraveně i ve chvíli, kdy jedna skupina zrovna odpočívá.
Vrstvení podle výšky:
Přední lem (30 až 50 cm): kakost ‚Rozanne‘, nižší šanta ‚Walker’s Low‘ Střední pás (50 až 80 cm): šalvěj ‚Caradonna′, mavuň, vzrůstnější šanta ‚Six Hills Giant′ Zadní řada (80 až 120 cm): třapatka ‚Goldsturm′, perovskie ‚Blue Spire′
Barevně celek drží modrofialová osa, která se táhne od šanty přes šalvěj a kakost až k perovskii. Žlutá třapatka do ní vnáší kontrast a mavuň přidává hřejivý tón.
Orientační hustota výsadby na metr čtvereční: šalvěj 5 až 7 kusů (rozestup zhruba 30 až 40 cm), šanta a třapatka 3 až 6 kusů (40 až 50 cm), mavuň kolem 4 kusů, kakost 3 až 5 kusů a vysoké perovskie 2 až 3 kusy (50 až 70 cm). Kompaktní odrůdy perovskie unesou i hustší spon.
Kolik stojí záhon, který kvete půl roku
Spolehlivé odrůdy patří k cenově dostupným. Orientační ceny malých sazenic v květináčích o objemu 0,5 litru, jak je české e-shopy nabízely k 9. říjnu 2026:
šanta ‚Six Hills Giant‘ 125 Kč, ‚Walker’s Low′ 149 Kč (Lumigreen) šalvěj ‚Caradonna′ 69 Kč (Zahradnictví Eden) třapatka ‚Goldsturm′ 65 Kč (Zahradnictví Eden) kakost ‚Rozanne′ 128 Kč (Zahradnictví Krulichovi) perovskie ‚Blue Spire′ 75 Kč (Zahradnictví Weiss) mavuň červená od 99 Kč (Onlinezahradnictví)
Spočítali jsme modelový nákup: tři sazenice od každého druhu, celkem osmnáct rostlin, vyjdou zhruba na 1 750 Kč a pokryjí přibližně tři metry čtvereční. Jeden metr tedy přijde na 400 až 900 Kč podle zvolených odrůd a poměru druhů. Statnější rostliny ve dvou- až čtyřlitrových kontejnerech stojí víc, záhon ovšem zaplní rychleji.
S nákupem není třeba otálet. Na podzim 2026 lze kontejnerované trvalky ještě vysazovat, dokud půda nezamrzne a rostliny stihnou zakořenit. První plnou sezonu pak předvedou na jaře a v létě 2027. Kdo nechce riskovat, naplánuje výsadbu na duben.
Slunce, propustná půda a pár střihů nůžkami: celá péče o záhon
Úspěch se rozhoduje už při výběru místa. Šanta, šalvěj, perovskie a mavuň chtějí plné slunce, ideálně šest a více hodin denně, a půdu, ze které voda rychle odteče. Třapatka si poradí i s běžnější, mírně vlhčí zeminou a kakost toleruje i lehký polostín.
Mrazem se trápit nemusíte. Šanta a kakost mají nejvyšší stupeň mrazuvzdornosti podle RHS, šalvěj o stupeň nižší. Perovskii britská klasifikace řadí zhruba k −15 °C, český prodejce ji však vede jako plně mrazuvzdornou. Rozhodující je pro ni suchá zimní půda. Na těžkém jílu přidejte při výsadbě štěrk nebo hrubý písek.
Kalendář péče se vejde do několika řádků:
Brzy na jaře: perovskii seříznout nízko nad zem, ze zbytku záhonu odstranit loňské suché stonky. Po první vlně květů (červen až červenec): šantu zkrátit, šalvěj seříznout blízko země, u mavuně odstřihnout odkvetlé chocholíky, aby se zbytečně nevysévala. Průběžně: u kakostu odebírat staré listy a odkvetlé stonky, u třapatky uvadlé úbory, ale část semeníků nechat ptákům.
Hnojení není potřeba. Suchomilné druhy na bohaté půdě měknou a rozkládají se do stran. Na jaře stačí tenká vrstva kompostu. Zalévat je třeba hlavně v prvních týdnech po výsadbě a pak jen ve výrazném suchu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková