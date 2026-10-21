Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Paráda Slafkovského obletěla NHL. Slovák ponížil obránce Sharks a Montreal mu aplaudoval vestoje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slafkovský protáhl puk kolem Nurse a NHL se veřejně ptá, jestli neviděla gól sezony. Montreal přesto se San Jose prohrál po prodloužení 3:4.
Paráda Slafkovského obletěla NHL. Slovák ponížil obránce Sharks a Montreal mu aplaudoval vestoje

Paráda Slafkovského obletěla NHL. Slovák ponížil obránce Sharks a Montreal mu aplaudoval vestoje

Zdroj: Montreal Canadiens
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:44

Reklama
Další články z SportyŽivě
Ve Slavii ztratil místo, v Arábii se stal mužem zápasu i po prohře. Staněk předvedl proti Al Hilalu zákrok večera
Ve Slavii ztratil místo, v Arábii se stal mužem zápasu i po prohře. Staněk předvedl proti Al Hilalu zákrok večera
Ruska vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise. Bez vlajky a hymny, ale s poděkováním Putinově zemi
Ruska vyhrála mistrovství Evropy ve stolním tenise. Bez vlajky a hymny, ale s poděkováním Putinově zemi

Kvalifikantka nasazená jako pětatřicátá vyhrála v Lublani mistrovství Evropy. Ruská hymna nezazněla,...

Nejdřív dal gól, pak zastavil Yamala a ještě si dovolil žertovat. Hernández řídil demolici Barcelony v Lize mistrů
Nejdřív dal gól, pak zastavil Yamala a ještě si dovolil žertovat. Hernández řídil demolici Barcelony v Lize mistrů

Lucas Hernández měl v Paříži jen zaskočit za zraněného Nuna Mendesa. Nakonec dusil Lamina Yamala, dal gól...

Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora
Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora

Alexander Choupenitch otevřel sezonu vítězstvím ve Světovém poháru v Japonsku. Že šermoval se zlomenou...

Svitolinová oznámila rozvod s Monfilsem a vydala druhé prohlášení. Miluji ho, ale nechci žít život, kde nejsem šťastná
Svitolinová oznámila rozvod s Monfilsem a vydala druhé prohlášení. Miluji ho, ale nechci žít život, kde nejsem šťastná

Den po oznámení rozvodu s Gaëlem Monfilsem Elina Svitolinová vysvětlila, že za koncem manželství nestojí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.