Paráda Slafkovského obletěla NHL. Slovák ponížil obránce Sharks a Montreal mu aplaudoval vestoje

Úterý 20. října 2026, Bell Centre, 20 962 diváků a začátek druhé třetiny. Juraj Slafkovský převzal puk ve středním pásmu, rozjel se do útočné třetiny a před sebou měl Darnella Nurse, zkušeného obránce San Jose Sharks. Slovenský útočník poslal kotouč mezi jeho brusle, Nurse objel, bekhendem si puk znovu stáhl na čepel, přehodil ho na forhend a zakončil kolem brankáře Alexe Nedeljkovice. Montreal vedl 2:1. Liga k akci vydala samostatný text s titulkem „Gól sezony?“ a video zařadila mezi hlavní momenty večera. Zbytek zápasu ale napsal jiný příběh, ve kterém se paráda jednoho hráče srazila s nekázní celého týmu.
Puk mezi bruslemi, Nurse za zády
Podle oficiálního zápisu utkání padl Slafkovského gól v čase 1:49 druhé třetiny, asistoval Cole Caufield. Na papíře obyčejný řádek. Na ledě akce, kterou si člověk pustí podruhé, aby pochopil, kde přesně puk byl.
Kouzlo je v tom, že Slafkovský nehledal prostor kolem obránce. Prošel přímo přes něj. Puk poslal Nurseovi mezi brusle a sám se vydal opačnou cestou. Obránce v tu chvíli řeší, jestli hlídat hráče, nebo kotouč. Nestihl ani jedno. Slafkovský si puk sebral zpátky bekhendem, jediným pohybem ho převedl na forhend a Nedeljkovice nechal ležet ve špatném rohu. Celé to trvalo zlomek sekundy a vyžadovalo kombinaci, kterou u hráče s jeho postavou čekáte málokdy: sílu, která udrží obránce za zády, a ruce, které si poradí v metrovém prostoru.
Liga na moment zareagovala nezvykle rychle. Článek na NHL.com postavila na otázce, jestli nejde o gól sezony, a klip pojmenovala „Slafkovský dává senzační gól“. Oficiální anketa to není a sezona je teprve v říjnu. Když ale NHL sama dá k jedné akci otazník s gólem sezony, znamená to, že klip poletí po sociálních sítích celou zimu. A podle nás se v dubnu, až se budou sestavovat žebříčky nejhezčích akcí, k tomuto otazníku leckdo vrátí.
Slafkovský nakonec skončil jako druhá hvězda zápasu. K brance přidal asistenci u Suzukiho vyrovnání v první třetině a v sezoně se dostal na dva góly a pět asistencí. První útok ve složení Suzuki, Caufield a Slafkovský nasbíral za večer šest bodů.
Od 3:1 k prodloužení
Po čtyřiceti minutách vypadal večer jako hotová věc. Macklin Celebrini sice otevřel skóre pro San Jose, jenže Nick Suzuki vyrovnal, Slafkovský otočil a Caufield zvýšil na 3:1. Francouzská analýza LNH.com to popsala jako „krásný příběh po 40 minutách“. Ten příběh ale měl ještě třetí dějství.
Průběh závěru zápasu:
|Čas
|Událost
|Stav
|3. třetina, 5:36
|Michael Misa snižuje
|3:2
|3. třetina, 11:09
|Tyler Toffoli vyrovnává v přesilovce
|3:3
|Prodloužení, 1:53
|Trest Jakuba Dobeše za bránění ve hře
|3:3
|Prodloužení, 2:13
|Celebrini rozhoduje v přesilovce 4 na 3
|3:4
Sharks proměnili dvě ze tří přesilovek, Montreal nevyužil ani jednu ze dvou. V tom je rozdíl celého zápasu. K vyrovnání pomohl trest Arbera Xhekaje, k vítězství trest brankáře. Montreal tedy neprohrál proto, že by ho San Jose přehrálo hokejem, ale proto, že soupeři dvakrát sám otevřel dveře.
Celebrini mluvil po zápase o tom, že se Sharks po dvou třetinách dostali „na přední nohu“, tedy začali útočit. Sám k tomu přidal dva góly a asistenci. Připsal si čtvrtou vítěznou branku v prodloužení v kariéře, čímž vyrovnal nejlepší hodnotu hráčů do 20 let v historii NHL. Byl první hvězdou a o hlavní roli večera se se Slafkovským přetahoval víc, než by si v Montrealu přáli.
Přímou reakci Nurse na to, jak ho Slafkovský obehrál, jsme nedohledali. Odpověď Sharks ale přišla jinak, na výsledkové tabuli.
Dvě minuty Jakuba Dobeše
Z českého pohledu je nejbolavějším místem večera prodloužení. Jakub Dobeš, český brankář Montrealu, v čase 1:53 natáhl ruku proti Collinu Grafovi, který mu projížděl kolem brankoviště. Sportsnet popsal, že se ho Dobeš snažil zachytit. Journal de Québec píše, že mu rukou zablokoval cestu. Analýza LNH.com bez obalu mluví o špatném trestu. Rozhodčí zvedli ruku a o dvacet sekund později slavilo San Jose.
Sporné rozhodnutí to nebylo. Spíš zbytečné. Dobeš za médii do kabiny nepřišel, takže jeho vysvětlení chybí. Mluvil za něj Caufield: brankáře hájil jako soutěživého typa, zároveň ale řekl, že v tu chvíli to nebylo nutné a že Montreal nemůže rozhodčím dávat důvod trestat.
Dobeš čelil třiceti střelám a udělal šestadvacet zákroků. Na celý večer to není katastrofa, některé zákroky klubový web Montrealu vyzdvihl. Jenže do zápasu vstupoval s bilancí 1-2-1, průměrem 4,63 gólu na zápas a úspěšností 84,2 %, zatímco Jacob Fowler měl 3-1-0, průměr 2,16 a úspěšnost 90 %. Kontrast je velký. Dobeš přitom loni s 29 výhrami vedl pořadí brankářů nováčků NHL a v červenci podepsal tříleté prodloužení smlouvy. Očekávání jsou tedy vysoko a souboj o jedničku s Fowlerem začíná být nepříjemně těsný. Dá se čekat, že trenér bude dalšímu startu Dobeše věnovat víc přemýšlení než obvykle.
Slafkovský už není jen příslib
Kdo ještě nedávno o Slafkovském pochyboval, má po sezoně 2025/26 smůlu. V základní části dal 30 gólů a stal se prvním Slovákem s třiceti trefami v NHL od Mariána Hossy v ročníku 2013/14. Ten jubilejní gól navíc přišel 64 sekund před koncem proti Tampě a rozhodl o výhře 2:1. V play-off proti stejnému soupeři pak nastřílel hattrick, dokončil ho v prodloužení a stal se prvním hráčem Canadiens od začátku evidence typů gólů, který v jednom zápase play-off dal tři branky v přesilovce. NHL tehdy psala, že se jeho vývoj posunul na další úroveň.
Proti San Jose ale přišlo něco jiného. Dřívější velké góly měly výsledkovou váhu, rozhodovaly zápasy a série. Tenhle je čistě o dovednosti. Souboj jeden na jednoho, obránce v roli diváka, blafák na brankáře. Kdo chce srovnávat, může si pustit sestřih všech 36 Slafkovského gólů z minulé sezony na české verzi NHL.com. Podle nás mezi nimi akce takhle čisté technické kvality skoro nejsou. Nejhezčí gól kariéry je otázka vkusu. Mezi nejpůsobivější ale patří bez debat.
Pro Montreal z toho plyne nepříjemné poučení. Canadiens podle LNH.com promarnili dvoubrankový náskok už počtvrté v devíti zápasech. Na začátku sezony takový trend o tabulce nerozhodne: Montreal má bilanci 4-3-2 a deset bodů, San Jose má o bod víc a přerušilo sérii dvou porážek. Ukazuje ale, že individuální genialita má strop. Slafkovský, Suzuki a Caufield můžou vystřílet dvoubrankové vedení. Udržet ho musí celý tým, včetně brankáře a obránců, kteří si nedovolí zbytečný faul.
Další šanci dostanou Canadiens hned v pátek 23. října na ledě Chicaga. V Česku to znamená noc z pátku na sobotu, začátek ve 2:00 našeho času.
Ze středečního rána zůstane hlavně klip: puk mezi Nurseovými bruslemi, rychlá otočka na forhend a Nedeljkovic na zemi. Montreal by ale udělal chybu, kdyby si ze zápasu pamatoval jen tohle. Nejhezčí gól večera byl jeho, výhru si odvezlo San Jose.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka