V Římě to vypadalo jako bitva. Fanoušci Slovanu kopali do bariér, házeli předměty a sebrali policistům štíty

Bylo kolem padesáté minuty a na Stadio Olimpico se právě rozjížděl druhý poločas. AS Řím vedl nad Slovanem Bratislava 2:0, když se v sektoru hostů dala do pohybu skupina slovenských příznivců. Podle listu La Gazzetta dello Sport se snažila prorazit směrem k sousední tribuně s domácími fanoušky. Kopala do skleněných bariér a házela na druhou stranu předměty. Do sektoru vstoupili těžkooděnci. Pak se stalo něco, co se na evropských stadionech nevidí často: fanoušci policisty zatlačili zpět a sebrali jim několik štítů. Jeden z nich prý letěl směrem k příznivcům AS Řím. Na hřišti mezitím domácí během čtyř minut přidali dva góly a zápas skončil 4:0. Slovan si ale z úterního večera 20. října neodváží jen debakl ve 3. kole ligové fáze. Veze si i disciplinární problém, který může zasáhnout do zbytku jeho evropské sezony.
Deset minut v sektoru hostů
Potyčky podle italských médií trvaly přibližně deset minut. Policie po eskalaci použila obušky a výtržníky vytlačila zpět do jejich části sektoru. Jeden policista utrpěl zranění. Kolegové mu pomohli ze sektoru ven, jeho zdravotní stav ani rozsah zranění ale podle STVR/TASR zatím nejsou známé.
Celý incident dokumentovala italská policejní jednotka DIGOS, která se zaměřuje na politicky a sportovně motivované násilí. Deník Corriere della Sera píše, že část výtržníků byla zřejmě identifikována a další opatření nelze vyloučit. O potvrzeném zatčení dostupné zprávy nemluví.
Co situaci spustilo, zůstává nejasné. Podle Corriere zatím z dostupných informací nevyplývá, že by reakci hostujících fanoušků vyvolalo něco mimo stadion. Načasování krátce po poločase a průběh zápasu mohly napětí přiživit, jako prokázaný důvod se to ale vydávat nedá. Po utkání už v okolí stadionu žádné další incidenty hlášeny nebyly.
Dva tisíce lidí, jedna skupina
Slovan do Říma přivezl zhruba dva tisíce fanoušků. Kolik z nich se do střetu zapojilo, žádný zdroj neuvádí. Mluvčí klubu Tomáš Schügerl pro Šport.sk řekl, že klub o incidentu ví a „netěší ho“. Zároveň zdůraznil, že se netýkal všech přítomných. Klub podle něj potřebuje získat víc informací.
Trenér Yaya Touré i záložník Peter Pokorný uvedli, že během zápasu nic nezaznamenali, protože se soustředili na hru. Pro většinu slovenských fanoušků, kteří do Říma přijeli fandit, je tohle rozlišení zásadní. Pro UEFA ale téměř nic neznamená.
Klub platí, i když nic nezanedbal
Klíčem k tomu, co bude dál, je článek 16 disciplinárního řádu UEFA. Podle něj kluby odpovídají za chování svých fanoušků a mohou být potrestány i tehdy, když prokážou, že samy nic nezanedbaly. Mezi výslovně jmenované prohřešky patří házení předmětů, pyrotechnika, poškození stadionu a „jakýkoli jiný druh narušení pořádku davem“. Řád takto výslovně posuzuje například pokus vniknout na hrací plochu. Pokus probít se ze sektoru hostů k domácím do stejné logiky zapadá.
Stejný článek ukládá hostitelskému klubu odpovědnost za bezpečnost uvnitř stadionu i kolem něj. Šport.sk proto zmiňuje i možnou otázku, zda AS Řím nasadil dostatek bezpečnostních složek a zvládl vstupní kontroly. Žádné obvinění Římanů jsme ale zatím nedohledali. Stejně tak zatím chybí oficiální oznámení UEFA o zahájení řízení se Slovanem.
Precedenty mluví jasně
Že zákaz výjezdu fanoušků není teoretická hrozba, ví Slovan z vlastní zkušenosti. Po venkovním zápase se Sturmem Graz mu UEFA v únoru 2024 zakázala prodej vstupenek hostům na další utkání. K tomu přidala pokutu zhruba 500 tisíc korun za škody, povinnost řešit jejich náhradu s domácím klubem a dalších přibližně 94 tisíc korun za pyrotechniku.
Nejbližší paralelou je ale česká Slavia. Při jejím zápase na stejném stadionu proti stejnému soupeři v říjnu 2023 se podle odůvodnění UEFA ve 47. minutě 30 až 40 jejích fanoušků pokusilo prolomit plot směrem k domácím. Následoval trest podle rozhodnutí UEFA z listopadu 2023.
|Klub
|Rok
|Trest
|Slavia Praha
|2023
|cca 500 tis. Kč, zákaz prodeje vstupenek hostům na 1 zápas (podmíněně na 2 roky)
|AS Řím
|2023
|cca 1,25 mil. Kč, zákaz prodeje vstupenek hostům na 1 zápas, náhrada škod
|West Ham
|2023
|cca 1,25 mil. Kč, zákaz prodeje na 2 venkovní zápasy (druhý podmíněně)
|PSV
|2023
|cca 625 tis. Kč, zákaz prodeje vstupenek hostům na 1 zápas
|Bayern
|2024
|cca 1,3 mil. Kč v pokutách, aktivovaný zákaz prodeje vstupenek hostům na 1 zápas
|Slovan Bratislava
|2024
|zákaz prodeje vstupenek hostům, cca 600 tis. Kč v pokutách, náhrada škod
Římský incident Slovanu přitom v jednom ohledu zachází dál než ten slávistický. Fanoušci se přímo fyzicky střetli s policií, sebrali jí výstroj a jeden policista skončil zraněný.
Linec jako první na řadě
Podle nás je proto nejrealističtější sankcí kombinace pokuty a zákazu prodeje vstupenek hostům minimálně na jeden venkovní zápas. Slovan je navíc recidivista. Podmíněný odklad, jakým se tehdy mohla utěšit Slavia, je u něj méně pravděpodobný.
Kalendář je neúprosný. Dalším venkovním utkáním Slovanu je 3. listopadu duel v Linci proti LASK, 19. ledna pak klub čeká zápas v Lille. Termín verdiktu UEFA zatím znám není, v minulosti ale rozhodnutí přicházela v horizontu dnů až týdnů. Pokud by UEFA rozhodla ještě před zápasem v Linci, slovenský sektor v Rakousku by mohl zůstat prázdný. U vícezápasového trestu by se sankce mohla dotknout i utkání ve Francii.
Identifikované výtržníky přitom čeká vlastní účet v Itálii. Hrozí jim DASPO, tedy zákaz vstupu na sportovní akce na jeden až pět let, při soudním rozhodnutí až na osm. Za odpor proti veřejnému činiteli stanovuje italské právo šest měsíců až pět let vězení, u násilí proti policistům i s možností přísnějšího trestu.
Několik desítek lidí a deset minut tak mohou rozhodnout o tom, jestli dva tisíce dalších fanoušků uvidí svůj tým v Linci. Po pohárovém večeru v Římě zůstal zraněný policista a jeden štít, který přeletěl nad skleněnou bariérou. Za obojí teď bude Slovan skládat účty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner