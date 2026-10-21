Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora

Sobota 17. října, Takamacu na japonském ostrově Šikoku. Světová jednička ve fleretu stojí ve finále proti Francouzi Maximu Pautymu a nepouští ho ke slovu: 15:4. Choupenitch vyhrál všech šest zápasů a připsal si druhý triumf v kariéře ve Světovém poháru. Až doma, v pondělí u lékaře, zjistil, že během turnaje měl zlomenou nohu. Soupeři mu ji v zápasech přišlápli, a protože se nezahojila, šel ji ukázat lékaři. Výsledek vyšetření byl jednoznačný. Choupenitch v rozhovoru pro iROZHLAS zpětně uznal, že došermovat turnaj v takovém stavu bylo obdivuhodné. Mistr světa, který o tři měsíce dřív v Hongkongu přepsal historii českého šermu, teď musí po nejlepším startu sezony, jaký si mohl přát, okamžitě zpomalit.
Šest zápasů, šest výher
Turnaj v Takamacu byl úvodní zastávkou ročníku 2026/27 ve fleretu mužů i žen. Podle Mezinárodní šermířské federace (FIE) se celý podnik konal od 15. do 18. října, mužská individuální soutěž skončila v sobotu. Šlo o plnohodnotný závod Světového poháru, tedy o jednu ze zastávek celoročního seriálu.
Choupenitchova cesta za zlatem nevypadala jako přežívání se zraněním. V semifinále porazil domácího Tošiju Saitóa 15:11 a vyřadil tak japonskou naději před vlastním publikem. Ve finále pak nechal Pautyho, který předtím smetl Brazilce Guilherma Toldu 15:6, uhrát jen čtyři zásahy. Bronz si odvezl Toldo spolu se Saitóem.
Právě v tom je podle nás síla celého výkonu. Kdyby Choupenitch prošel pavoukem těsnými výhrami 15:14, dalo by se mluvit o vůli a štěstí. Finále 15:4 ale znamená naprostou kontrolu nad zápasem. A to proti šermíři, který v předchozím kole soupeře rozebral stejně jasně.
Diagnóza přišla až v pondělí
Ověřených informací o samotném zranění je málo. Veřejně zaznělo jen to, že jde o zlomenou nohu. Choupenitch neuvedl, o kterou kost jde, jaký typ zlomeniny lékař určil ani jak se bude léčit. Neřekl ani, ve kterém zápase a při jaké akci k úrazu došlo. Moderátor rozhovoru zmínil, že mu soupeři nohu přišlápli a navíc mu otočili prst na ruce. U prstu ale žádné podrobnosti ani diagnóza nezazněly.
Choupenitch nepopsal ani to, jak silnou bolest během zápasů cítil, a nevysvětlil, proč k lékaři nezamířil už v Japonsku. Jisté je pouze, že během turnaje zlomenina diagnostikovaná nebyla a že závod dokončil. Dá se předpokládat, že nešlo o zranění, které by ho okamžitě vyřadilo z pohybu. Fleret přitom na práci nohou stojí: výpady, rychlé změny směru a neustálé přešlapování na planši.
Sport takové příběhy zná. Anglická fotbalistka Lucy Bronze odehrála vítězné Euro 2025 se zlomeninou holenní kosti. Tiger Woods vyhrál golfový US Open 2008 s přetrženým zkříženým vazem a dvojitou únavovou zlomeninou téže kosti. U obou ale byla zranění alespoň zčásti známá a lékaři je během turnaje řídili. Choupenitch se o zlomenině dozvěděl až s odstupem.
Teď ho čeká několik dní, možná týdnů, bez šermířského tréninku. V posilovně chce pokračovat a program přizpůsobí hojení. S trenérem Giovannim Bortolasem, Italem, který ho dovedl k titulu mistra světa a nedávno získal ocenění trenér roku VICTORIA VSC, si podle Choupenitchových slov telefonovali. Shodli se, že dají noze čas a zhruba za týden zhodnotí, jak se hojí.
Náskok 29 bodů a otazník nad Plovdivem
Další zastávka Světového poháru ve fleretu je na programu od 12. do 15. listopadu. Původně se měla konat na Mallorce, ale národní federace se 15. října dozvěděly o přesunu do bulharského Plovdivu. Choupenitchova účast tam zatím potvrzená není.
V žebříčku FIE má po Takamacu 218 bodů, japonský triumf mu přinesl 32 z nich.
|Pořadí
|Šermíř
|Body
|1.
|Alexander Choupenitch (ČR)
|218
|2.
|Kirill Borodačev
|189
|3.
|Filippo Macchi (Itálie)
|170
Náskok 29 bodů není malý, ale ani nedotknutelný. Pokud by Choupenitch Plovdiv vynechal, Borodačev s Macchim mohou bodovat a odstup zmenšit. Automatická ztráta první příčky to ale není, výsledek bude záviset na tom, jak se v Bulharsku povede soupeřům. Delší pauza by podle nás byla dražší než jeden vynechaný turnaj. Sezona míří k mistrovství světa 2027 v Taškentu.
Od Mallorky k Takamacu
Srovnání s loňským rokem se nabízí. Na Mallorce v roce 2025 Choupenitch vyhrál svůj první závod Světového poháru. Podle Sokola to bylo vůbec první vítězství českého fleretisty v tomto seriálu. O rok později otevřel sezonu znovu zlatem a v Takamacu získal už sedmou medaili ve Světovém poháru: dvě zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové.
Mezi oběma triumfy leží Hongkong. V červenci tam ve finále mistrovství světa rozdrtil Itala Filippa Macchiho 15:2 a vybojoval pro český šerm první mužský titul mistra světa. Bronzový olympionik z Tokia se tím definitivně stal nejlepším českým šermířem současnosti.
Sám přiznává, že technicky není o moc lepší než loni. Změnila se podle něj hlava. První velká výhra mu ji „odemkla“ a vítězství je teď realita, se kterou počítá, ne vzdálený sen. Rozdíl vidí v kritických momentech, kdy dnes pod tlakem volí správná řešení. Finále proti Pautymu tomu odpovídá.
Takamacu ukázalo obě strany dominance. Světová jednička dokáže vyhrát turnaj, i když jí nohu dva dny drží jen vůle. Stačí ale jedno přišlápnutí na planši a i šermíř v nejlepší formě kariéry musí na čas odložit fleret.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta