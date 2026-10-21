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Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora

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Alexander Choupenitch otevřel sezonu vítězstvím ve Světovém poháru v Japonsku. Že šermoval se zlomenou nohou, se dozvěděl od lékaře až v pondělí po turnaji.
Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora

Choupenitch vyhrál Světový pohár v Japonsku se zlomenou nohou. Zjistil to až po turnaji u doktora

Zdroj: Zdroj obrázku: festival Life!
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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