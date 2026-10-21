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Noví záchranáři z UJEP převzali diplomy, kraj jim otevírá dveře do posádek

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Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si v říjnu převzali diplomy absolventi studijního programu Zdravotnické záchranářství. Promocí prošli…
promoce-16.10.2026

promoce-16.10.2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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