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Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

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Halloween se nezadržitelně blíží, a tak si pro nás streamovací platformy připravily hotové hororové žně plné prověřených děsivých hitů i letošních novinek. Mezi ně se počítá sedmý díl legendární série Vřískot, který po velmi dlouhém čekání konečně přistál na službě SkyShowtime. Nejnovější řádění Ghostface to ale nemělo u fanoušků v kinech vůbec lehké.
Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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