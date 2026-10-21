Hororová legenda řádí na streamu. Sedmý Vřískot se vrátil ke kořenům

Halloween se nezadržitelně blíží, a tak si pro nás streamovací platformy připravily hotové hororové žně plné prověřených děsivých hitů i letošních novinek. Mezi ně se počítá sedmý díl legendární série Vřískot, který po velmi dlouhém čekání konečně přistál na službě SkyShowtime. Nejnovější řádění Ghostface to ale nemělo u fanoušků v kinech vůbec lehké.
Vřískot 7 měl být v kinech hororovou jistotou a tvůrci s ním měli velké plány. Původně se měla završit nová trilogie okolo sester Carpenterových; hlavní představitelka Melissa Barrera byla ovšem studiem kvůli své podpoře Palestiny vyhozena, načež dali snímku košem také její filmová sestra Jenna Ortega a zamýšlený režisér Christopher Landon. Plánovaný příběh se proto kompletně vyhodil do koše a místo toho se studio rozhodlo vrátit ke kořenům série a vsadit na jistotu.
K projektu se proto vrátil jeden z původních tvůrců Kevin Williamson, jenž se poprvé chopil i režie, a v centru dění se opět ocitla Sidney Prescott s tváří Neve Campbell. Nový Ghostface jde totiž po její rodině v čele s náctiletou dcerou a zdá se, že vrahem je tentokrát někdo z minulých záporáků. Williamson se tedy vrací do minulosti ve všech ohledech a naplno pracuje s nostalgií. Ani to však nestačilo ke spokojenosti fanoušků a zbavení se hořké pachuti po zákulisních problémech.
Williamson umí hezky pracovat se zmíněným vzpomínáním a také napínavými scénami, zároveň si dokáže hezky vychutnat jednotlivé vraždy, které rozhodně patří k těm nejbrutálnějším v rámci celé série. Jenže po příběhové stránce se tu kromě odkazů na minulost nic zajímavého nevymýšlí, i s tímto prvkem se navíc pracuje v druhé polovině hodně těžkopádně. Nápaditého podvracení žánru, jímž se hororová franšíza vždy pyšnila, je navíc poměrně málo a v jistých sekvencích působí počin až líným dojmem. Korunu tomu nasazuje odhalení záporáka a jeho úsměvného motivu, jenž dle mnohých diváků nedává smysl.
Právě velmi slabou pointu a až příliš béčkové vyústění nemohou tvůrcům zapomenout ani skalní fanoušci série. Vřískot 7 se tak sice stal v kinech jasným komerčním hitem, co utržil přes 200 milionů dolarů, zároveň je ovšem příznivci Ghostface považován za jeden z nejslabších dílů. Další diváci ho však naopak kvitují jako stále příjemnou a svižnou vyvražďovací jednohubku. Na jakou stranu se kloníte vy? Pusťte si nový Vřískot na platformě SkyShowtime.
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Zdroj: SkyShowtime, Box Office Mojo, Kinobox