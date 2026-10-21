Kdo měl za Husáka tuto hračku, byl frajer. Teď je sběratelskou raritou a draží se za tisíce korun

Zázrak s anténou, který rozzářil dětské oči
Kdo by si nepamatoval ten pocit, když se v hračkářství objevilo něco, co vypadalo jako vystřižené z vesmírného filmu? Řeč je o Planetochodu 6 Interkosmos. Měl pevnou plastovou karoserii, kovové detaily, pásový podvozek, svítící efekty a otočnou parabolickou anténu. Mnozí z nás ho znají z dětských koutků, z mateřské školy nebo z návštěv u babičky na chalupě. Stačil obyčejný koberec a z obýváku byl povrch vzdálené planety. Dálkový ovladač v ruce dělal z každého kluka velitele kosmické mise.
Charkov, Interkosmos a československá stopa
Mezi pamětníky se dlouho tradovalo, že hračku vyráběly tuzemské podniky jako KDN, ITES nebo Igra. Planetochod ve skutečnosti pocházel z charkovského závodu Elektroprilad v tehdejší Ukrajinské SSR a vznikal v polovině 80. let. Název odkazoval na program Interkosmos, do něhož se roku 1978 zapsal první československý kosmonaut Vladimír Remek. Dovoz takové propracované elektromechanické hračky do ČSSR byl v pozdní normalizaci malá senzace.
Možná ho máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo ve sklepě mezi starými hračkami. Právě tam se často ukrývají věci, na které se dávno zapomnělo. Jenže ne každý planetochod má stejnou cenu. Rozdíl dělá stav, úplnost a trocha štěstí.
Jak poznat kus, který sběratele rozzáří
Při vyklízení půdy se z hledání stane malá detektivka. Podívejte se na plastové převody pásového podvozku, na originální kabelový ovladač a na otočnou parabolickou anténu. Právě tyto části rozhodují. Expert na elektromechanické hračky z portálu pamětnických sbírek to shrnuje takto: „Na polovinu 80. let šlo o technicky pokročilou dálkově ovládanou hračku. Výrobci byli přísně omezeni cílovou výrobní cenou pro trh, což vedlo k použití méně odolných plastových převodů a kontaktů. Najít dnes funkční kus v kompletním stavu s původním obalem je pro sběratele velká vzácnost.“ Jinými slovy, pokud váš kus přežil dětské výpravy po koberci a pořád se hýbe, držíte v ruce malý kousek historie.
Kolik dnes planetochod stojí
Pro sběratele je kompletní planetochod svatý grál mezi hračkami z východního bloku. I neúplné nebo nefunkční kusy mají své kupce. Na aukčním portálu Aukro se podle prodaných aukcí běžně prodávají od 1 000 do 2 700 Kč, protože slouží jako zdroj náhradních dílů pro renovátory. Pokud ale vlastníte plně funkční exemplář s nepoškozenou parabolou a původní papírovou krabicí, můžete počítat s 5 000 až 10 000 Kč. Za hračku, která kdysi ležela pod stromečkem nebo čekala v herně školky, to není vůbec špatné.
Vzpomínka, která má cenu zlata
Peníze ale nejsou všechno. Kouzlo této hračky spočívalo v tom, že uměla rozpoutat fantazii i bez baterií. A vedle autíček a panenek to zase bylo něco zcela jiného. Až se tedy příště pustíte do úklidu půdy nebo chalupy, rozhlédněte se pozorně. Možná tam na vás čeká kousek kosmického věku a s ním i příběh vašeho dětství. Měli jste planetochod doma i vy?
Zdroje článku: sbazar.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová