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Kdo měl za Husáka tuto hračku, byl frajer. Teď je sběratelskou raritou a draží se za tisíce korun

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Dennívýzva
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Pamatujete si ČSSR, obývák a koberec proměněný v povrch cizí planety? Jedna hračka z 80. let tehdy vyvolávala údiv. Dnes za ni sběratelé platí částky, které vás překvapí.
Kdo měl za Husáka tuto hračku, byl frajer. Teď je sběratelskou raritou a draží se za tisíce korun

Kdo měl za Husáka tuto hračku, byl frajer. Teď je sběratelskou raritou a draží se za tisíce korun

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:30

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