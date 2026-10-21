Většina Čechů se vitríně s porcelánem smála a zbavila se jí. Světový trend „curated display“ jim teď dává za vyučenou

Kdo vyrůstal v paneláku, tu scénu zná. Neděle, prostřený stůl a babička opatrně otevírá skleněná dvířka obývací stěny. Ven putují zlacené šálky, které zbytek roku jen stály za sklem. Tenhle rituál se po revoluci zdál směšný a těžkopádný. Masivní stěny končily na skládkách, servisy v krabicích na půdě. Jenže v lednu 2026 přinesl magazín
Architectural Digest text o tom, že vitríny na nádobí jsou znovu na vzestupu. Starožitné i úplně nové. Ty dnešní jsou lehčí, světlejší a nádobí neschovávají v příborníku, ale hrdě ho ukazují. Česká domácnost, která se vitríny zbavila, tak v roce 2026 může s jistým překvapením zjistit, že kus nábytku, kterému se vysmívala, patří k nejžádanějším prvkům současného bydlení. Obývací stěna z paneláku: proč jsme se s vitrínou rozloučili
Abychom pochopili tehdejší odpor, musíme se vrátit do bytu 70. a 80. let. Muzejní projekt Po stopách dřeva, železa a lidí, který rekonstruuje dobovou bytovou jednotku, popisuje obývák jasně: dominovala mu obývací stěna, unifikovaný stavebnicový nábytek odvozený od sektorového systému a určený hlavně k tomu, aby se do něj vešlo co nejvíc věcí. České retro přehledy k tomu doplňují umakartová jádra, sektorové skříně a všudypřítomnou uniformitu.
Do toho prostředí vitrína přinášela kus reprezentace. Proskleným dílem stěny se domácnost prezentovala návštěvě. Křišťál, sváteční servis, suvenýr z Balatonu. Podle nás šlo o tichou snahu dodat standardizovanému bytu kousek salonu a žít v paneláku aspoň trochu jako na zámku.
Po roce 1989 se z té ambice stal terč posměchu. Stěna z dřevotřísky připomínala uniformitu, kterou chtěli lidé co nejrychleji opustit. Porcelán, který se nepoužíval, působil jako muzeum bez návštěvníků. Rozloučení s mohutnými sestavami bylo pochopitelné. Spolu s nimi však mnozí zahodili i myšlenku, že věci s příběhem si zaslouží viditelné místo.
Curated display: když se z obýváku stane domácí galerie
Pojem curated display (volně „kurátorsky sestavená expozice“) označuje vystavování pečlivě vybraných předmětů tak, aby doma vznikla malá galerie. Patří sem porcelán, sklo, knihy, drobná plastika, rodinné památky i sběratelské kousky. Rozhoduje výběr a kompozice.
Směr sílí na více frontách zároveň. Tržiště Etsy ve své zprávě
Seller Trend Report pro jaro a léto 2026 pracuje s rámcem „Everyday Exhibits“, tedy každodenních výstav: osobních galerií, nostalgických předmětů, sběratelství a sentimentálních objektů. Pinterest ve své predikci pro rok 2026 vyzdvihuje nostalgii, individualitu a osobní identitu na úkor trendů, které se řídí strachem, že nám něco uteče.
Důležitý je i hlas profesionálů. Platforma 1stDibs vyzpovídala 468 interiérových designérů ze 17 zemí a 39 % z nich čeká, že maximalismus zůstane v roce 2026 populární. Ve stejném průzkumu roste zájem o starožitnosti, řemeslo a vrstvený vzhled. Vitrína do této skládačky zapadá dokonale: dává sbírce rám a zároveň ji chrání.
Psychologie celé vlny je čitelná. Výzkum publikovaný v Journal of the Association for Consumer Research ukázal, že nostalgie posiluje pocit autenticity, protože propojuje současné já s tím minulým. Když se člověk cítí odcizený, sahá častěji po retro předmětech. Babiččin šálek za sklem pak funguje jako kotva identity.
Konec sterilního minimalismu: čísla, která vitrínu rehabilitují
Nejsilnější argument přinesla IKEA. Její zpráva
Store & Organize Report 2026 vychází z odpovědí 31 488 lidí ve 31 zemích a zaznamenala jasný posun od striktního minimalismu k tomu, čemu firma říká „meaningful mess“, smysluplný nepořádek. 59 % respondentů dává přednost zabydlenému domovu před minimalistickým. 82 % si uchovává věci čistě ze sentimentálních důvodů. 68 % domácností má „zásuvku zkázy“, tedy šuplík nebo krabici bez jakéhokoli systému.
Poslední údaj vysvětluje hodně. Lidé věci s citovou hodnotou mají a nechtějí se jich vzdát. Jen je drží zavřené v chaosu. Curated display nabízí elegantní východisko: část vzpomínek vytáhnout ze šuplíku a dát jim důstojnou podobu. Australská pobočka IKEA pro stejný jev zvolila výstižný název „curated clutter“, tedy promyšlený nepořádek.
Skandinávský interiér, který dominoval posledním letům, staví na střídmosti, čistých liniích a prostoru bez zbytečností. Jeho ideál ale často zahrnoval i zavřená dvířka, za nimiž mizelo všechno osobní. Domov se tím měnil v uklizenou fotografii. Dnes se znovu chápe jako soukromý archiv, a právě tady vitrína získává novou roli.
Podle nás Češi neudělali chybu, když vyhodili těžké stěny z dřevotřísky. Podcenili však hodnotu toho, co v nich stálo.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Babiččin porcelán po novu: co z tradice podržet a co změnit
Současná vitrína a obývací stěna z 80. let mají společné jen sklo. Stará sestava pohlcovala celou místnost, ta dnešní funguje jako akcent.
Obývací stěna 80. let Vitrína v roce 2026 Velikost dominanta celé stěny samostatný, opticky lehký kus Materiál dřevotříska, dýha kov, tvrzené sklo, masiv Účel úložný prostor a reprezentace rám pro vybrané předměty Obsah celý servis do posledního talířku výběr s příběhem Světlo žádné nebo bodová žárovka LED na každé polici
Co si ponechat: úctu k věcem, které něco znamenají. Porcelán po předcích, sváteční sklo, drobnosti z cest. Vitrína je chrání před prachem a nárazy, což ocení i odborníci. Konzervátorka londýnského Victoria and Albert Museum radí v rozhovoru pro Architectural Digest vystavovat porcelán ve skleněné skříňce, kusy neskládat těsně k sobě a police nepřecpávat.
Co změnit: množství, kompozici a světlo. Méně kusů. Místo řady hrnků od kraje ke kraji vsaďte na tři až sedm předmětů na polici podle jejich velikosti. Zhruba třetinu prostoru nechte volnou, aby věci dýchaly. Různé výšky. JYSK doporučuje dávat těžší věci dolů, lehčí nahoru a kombinovat vyšší a nižší objekty. Mix žánrů. Vedle porcelánu klidně kniha, váza, malá plastika nebo zarámovaná fotografie. Galerijní světlo. Studio KP Design radí umístit difuzní LED pásek k vnitřní horní přední hraně každé police. Světlo zezadu totiž promění sbírku v siluety. Ideální je teplota kolem 4 000 K a index podání barev CRI 90 a více. Homes & Gardens do menších či tmavších místností doporučuje zrcadlovou zadní stěnu, která přidá hloubku.
A co samotné šálky? Magazín Martha Stewart v březnu 2026 citoval odborníky, podle nichž pravidlo „porcelán jen na svátky“ ztrácí sílu. Nejcennější, zlacené nebo opravované kusy patří za sklo. Ty robustnější si ale zaslouží i obyčejné úterní kafe.
Jedno praktické upozornění na závěr výčtu: vysokou vitrínu je dobré ukotvit ke zdi, zvlášť když doma běhají děti nebo zvířata.
Bazar, nebo obchod? Kolik stojí návrat vitríny do bytu
Návrat k vitríně nemusí znamenat drahý designový solitér. Český trh nabízí obě cesty.
Kde Co tam najdete Orientační cena Sbazar.cz jednoduché použité vitríny i starožitnosti od 300 Kč po desítky tisíc Bazoš.cz retro sestavy, obývací stěny, samostatné vitríny od 1 000 Kč po vyšší tisíce IKEA MILSBO, ocel a tvrzené sklo, příprava na osvětlení 6 490 Kč JYSK skandinávské a moderní kusy, dřevo i kov jednotky tisíc Kč Sconto přes 330 modelů v moderním i tradičním stylu od jednotek po nižší desítky tisíc Kč
Starší kus se vyplatí, pokud je z masivu, v dobrém stavu, s pěkným tvarem a rozměry, které unese i menší byt. Celou obývací stěnu bychom spíš nedoporučovali, vyhledejte raději samostatnou vitrínu. U bazarových nabídek počítejte s vlastním odvozem a stav si ověřte osobně. Nová vitrína dává smysl tomu, kdo chce čistší současný vzhled, přesné rozměry a připravené vedení pro osvětlení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková