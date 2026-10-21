Kdo ostružiník po sklizni neprořeže správně, příští rok sklidí jen drobné a kyselé plody. Rozhoduje 6 až 8 ponechaných výhonů

Ostružiny jsou jedním z nejvděčnějších druhů ovoce, které můžete na zahradě pěstovat. Při správné péči mohou ostružinové keře rok co rok přinášet velké a šťavnaté plody, na kterých si s radostí pochutná celá rodina. A co dělat pro to, aby tomu tak opravdu bylo?
Kdy prořezávat ostružiny
Načasování prořezávání je pro zachování zdraví a produktivity ostružin opravdu zásadní. Ostružiny by se měly prořezávat ihned po sklizni,
obvykle koncem léta nebo začátkem podzimu. Toto načasování je po všech stránkách zásadní, protože pomáhá předcházet chorobám a škůdcům v době, kdy jsou rostliny zranitelné, a zároveň podporuje silný růst na jaře následujícího roku. Zdroj fotografie: Pixabay Díky správnému řezu bude úroda příští rok větší. Podzimní řez ostružin: Jak a proč?
Podzimní řez zahrnuje podle informací z webu
Resprout nejen odstraňování odplozených šlahounů, ale také tvarování rostliny pro zajištění optimální úrody v nadcházející sezóně. Starší větve bývají obvykle tmavší a dřevnatější. Zkraťte je až k zemi, abyste zabránili přehuštění keře a podpořili cirkulaci vzduchu. Z každé rostliny vyberte 6 až 8 nejsilnějších nových výhonů, a ty si ponechte. Odstraňte všechny slabé, poškozené nebo příliš hustě rostoucí. Co si ještě pohlídat
U popínavých odrůd přivažte vybrané tyčky k mříži nebo plotu, abyste podpořili jejich horizontální růst, který zvyšuje oslunění a produkci plodů.
Nyní je také ideální čas na hnojení ostružinových keřů, abyste je připravili na růst v příštím roce. Ideální pro ně bude aplikace dobře uleželého kompostu nebo jiného organického hnojiva bohatého na fosfor a draslík, jak radí web RHS. To pomůže podpořit silný vývoj kořenů a květních pupenů. Zdroj fotografie: Pixabay Ostružiny jsou obvykle připraveny ke sklizni od poloviny léta do začátku podzimu, i poté jim však musíte věnovat náležitou péči. Zavlažování a mulčování
Správné zavlažování a mulčování jsou pro udržení zdravého ostružinového keře také klíčové, a to zejména v oblastech se suchým podzimem nebo velmi chladnou zimou.
Udržujte půdu vlhkou, ale ne přemokřenou. Pokud nejsou výrazné srážky, zalévejte rostliny jednou týdně. Kolem základny rostlin naneste 5-7cm vrstvu mulče, například slámy, listí nebo kůry. To pomůže izolovat kořeny během zimy a udržet půdní vlhkost. Mulčování také pomáhá potlačovat plevel a snižuje konkurenci o živiny a vodu.
A
nezapomeňte se postarat ani o své m aliníky. I s tím už Chalupáři-Zahrádkáři podrobně radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři