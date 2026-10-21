Messi v 39 letech kouzlí jako za nejlepších časů v Barceloně. Před ním je poslední velká meta, kterou nikdo nedokázal

Na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě se 17. října místního času dlouho hrál vyrovnaný zápas MLS. Pak přišla druhá půle a Messi během čtyř minut změnil skóre z 1:0 na 3:0 pro Inter Miami. Poprvé se prosmýkl mezi obránci, podruhé dotáhl rychlý brejk. Obě akce vypadaly jako sestřih z jeho nejlepších barcelonských let, jen s tím rozdílem, že v Barceloně mu bylo pětadvacet. Teď je mu devětatřicet, s reprezentací se rozloučil a před sebou má cíl, který v moderním, pečlivě evidovaném fotbale ještě nikdo nesplnil: tisíc soutěžních gólů. Spočítali jsme, kolik času mu na něj zbývá. Vychází to těsně, ale reálně.
Čtyři minuty, které připomněly Camp Nou
Miami vedlo po trefě Germána Berterama a Atlanta se snažila držet kompaktní blok. V 55. minutě ho Messi rozebral přesně tak, jak to dělával v Katalánsku. Vedl míč do středu, protáhl se mezi dvěma obránci a narazil si s Berteramem. Po vrácené přihrávce naznačil střelu, obránce se nechal zmást a Messi levou nohou poslal míč kolem brankáře Lucase Hoyose.
O čtyři minuty později přišel druhý úder. Některé zápisy uvádějí oba góly o minutu později, v 56. a 60. minutě. Miami vyrazilo do brejku a Luis Suárez, další veterán z barcelonské éry, pustil Messiho do prostoru přihrávkou vnějším nártem. Messi obešel jednoho obránce a technickým obloučkem uklidil míč k pravé tyči.
Atlanta pak už jen snižovala na konečných 1:3. Na stejném stadionu přitom v červnu hrálo na mistrovství světa i Česko, které tu remizovalo s Jihoafrickou republikou 1:1 a ze skupiny nepostoupilo. Argentina si z Atlanty odvezla mnohem silnější vzpomínky: Messi tu v osmifinále proti Egyptu vyrovnával v 83. minutě a v semifinále s Anglií připravil vítězný gól Lautara Martíneze.
Proč to pořád funguje
Srovnání s Barcelonou je redakční, nikoli trenérské. Žádný kouč přímo neřekl, že Messi hraje „jako v nejlepších letech“. Rukopis obou gólů ale mluví jasně: krátká narážečka na malém prostoru, náhlá změna rytmu, klička mezi obránci, klamavý pohyb a levá noha.
Klíč k tomu, proč to ve 39 letech funguje, prozradil trenér Cristian „Kily“ González už před zápasem. Nechce, aby si Messi chodil hluboko pro míče a vyčerpával se rozehrávkou. Chce ho mít výš na hřišti, kde ho spoluhráči najdou v prostoru a kde podle trenérových slov může „ublížit soupeři“.
V Atlantě přesně tohle fungovalo. Messi neběhal víc než ostatní, jen byl ve správnou chvíli na správném místě. Podle nás je to nejdůležitější posun jeho pozdní kariéry. Výkon už nestojí na objemu sprintů, ale na prvním dotyku, načasování a na tom, jestli mu tým dokáže připravit situace, ve kterých rozhoduje. Čísla mu dávají za pravdu: podle srovnávacího statistického přehledu dal v roce 2026 do 17. října 40 gólů.
Aritmetika tisícovky
Podle statistických přehledů má Messi na kontě 936 soutěžních gólů v 1 181 zápasech za klub a reprezentaci. Do tisícovky mu chybí 64. Cristiano Ronaldo je blíž: má 981 gólů a k tisícovce mu zbývá 19.
|
|Messi
|Ronaldo
|Soutěžní góly
|936
|981
|Odehrané zápasy
|1 181
|1 340
|Průměr na zápas
|0,79
|0,73
|Zbývá do 1 000
|64
|19
|Odhad při 40 gólech ročně
|19,2 měsíce
|5,7 měsíce
Tabulka ukazuje, proč je Ronaldo napřed. Neskóruje efektivněji, Messi má lepší průměr na zápas. Ronaldo je ale o dva roky starší, déle hraje na seniorské úrovni a odehrál přes 150 zápasů navíc. Pokud nezpomalí, tisícovky dosáhne přibližně na jaře 2027. Messiho jedinou šancí být první by byl výrazný Ronaldův výpadek.
Pro Messiho je ale důležitější vlastní kalendář. Spočítali jsme tři scénáře od kontrolního stavu z 20. října 2026:
- 50 gólů ročně: zhruba 15,4 měsíce, tisícovka kolem února 2028.
- 40 gólů ročně: asi 19,2 měsíce, tedy konec jara 2028.
- 30 gólů ročně: přibližně 25,6 měsíce, což vychází na úplný konec sezony 2028, nebo až za něj.
Tady vstupuje do hry smlouva. Inter Miami oficiálně oznámil, že Messi u klubu prodloužil smlouvu do konce sezony MLS 2028. Okno tedy existuje. Při současném tempu se do něj vejde, při poklesu pod třicet gólů ročně by se z jistoty stal dostih s časem.
Ještě jedna proměnná: konec v reprezentaci. Messi tím přišel o reprezentační zápasy, ve kterých by mohl dál přidávat góly. Všechny zbývající musí nastřílet za Miami.
Často se ozývá i námitka, že Ronaldo střílí góly v Saúdské Arábii, kde je soutěž údajně slabší. Opta v červnu 2025 zařadila MLS na 12. místo mezi ligami světa a saúdskou ligu na 29. Rozdíl ale dělá hlavně slabší spodek saúdské tabulky. Ronaldův Al-Nassr vychází podle stejného hodnocení silněji než kterýkoli klub MLS. Messi tedy hraje v širší a vyrovnanější soutěži, Ronaldo v lize se silnější špičkou.
Které tisícovky se počítají
Tvrzení, že tisíc gólů nikdo nedal, platí jen s jasnou metodikou. Historické tisícovky existují a jedna z nich má český rozměr. Databáze RSSSF, která porovnává střelce podle různých způsobů počítání, uvádí při započítání všech zápasů Josefa Bicana s více než 1 813 góly, Ference Puskáse s více než 1 569, Pelého s 1 324 a Romária s 1 002.
Do těchto čísel ale spadají přátelská utkání, exhibice, zápasy výběrů a další duely, které se dnes do oficiálních statistik nezapočítávají. Guinnessova kniha rekordů uznává Pelému 1 279 gólů v 1 363 zápasech a jeho slavné „milésimo“, tedy tisící gól, připomíná k 19. listopadu 1969 na stadionu Maracanã.
Messiho a Ronaldův souboj se odehrává v přísnějším počítání: jen soutěžní zápasy za seniorský klub a seniorskou reprezentaci, pečlivě zdokumentované. V téhle kategorii hranici tisíce gólů zatím nikdo nepřekročil. Je to poslední velký střelecký milník moderního fotbalu.
Život po Argentině
Do Atlanty Messi přijel po nejtěžších měsících kariéry. V srpnu zemřel v Rosariu jeho otec a dlouholetý agent Jorge Messi. Ještě během mistrovství světa mluvil Messi o „těžkých, komplikovaných dnech“ a o podpoře argentinské výpravy i spoluhráčů. Argentina se dostala až do finále, kde prohrála se Španělskem.
Konec v reprezentaci Messi oznámil 31. srpna. Rozlučka přišla 6. října v Buenos Aires proti Beninu. Před více než 85 tisíci diváky, v atmosféře, kterou agentura AP popsala jako národní „poslední tango“, proměnil penaltu, připravil další dva góly a Argentina vyhrála 3:0. Byl to jeho 208. reprezentační zápas a 126. gól.
Klubový fotbal je teď jeho jediným jevištěm. V Miami nosí kapitánskou pásku a tým je postavený tak, aby mu šetřil síly pro chvíle, kdy jde o gól. Čeští fanoušci mohou jeho cestu k tisícovce sledovat bez příplatku: od sezony 2026 jsou podle podpory Apple všechny zápasy MLS včetně play-off součástí předplatného Apple TV.
Talent ani chuť Messimu ve 39 letech nechybějí, to ukázaly čtyři minuty v Atlantě. O tisícovce rozhodne zdraví, počet odehraných minut a to, jestli ho spoluhráči dokážou dál posílat do prostoru, kde mu stačí jeden dotyk. Pokud se to v Miami udrží, může gól číslo 1 000 padnout někdy na jaře 2028.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle