Velasqueze srazil Ngannou za 26 sekund a skončil kariéru. Po sedmi letech jedná o návratu v jiném sportu

Únorový večer ve Phoenixu v roce 2019, hala ještě ani nestihla dosednout. Cain Velasquez, 44letý americký bojovník těžké váhy nad 93 kg s bilancí 14-3 a bývalý šampion UFC, ležel na podlaze klece a Francis Ngannou nad ním zvedal ruce. Zápas trval 26 sekund. Velasquez pak ze soutěžního sportu zmizel, prošel si složitým obdobím mimo sport a na jeho návrat už nikdo nesázel. Teď o něm mluví jeho dlouholetý trenér, a to ve spojení s organizací, kterou většina českých fanoušků nezná. Redakce MMAmag proto prošla oficiální materiály té organizace a postavila vedle sebe dva trenérovy výroky s odstupem sedmi let.
Trenér dostal na výběr tři jména. Neváhal ani vteřinu
Javier Mendez, zakladatel a hlavní trenér americké akademie American Kickboxing Academy, dostal v rozhovoru pro web MMA Junkie zveřejněném 19. října 2026 otázku, kdo z trojice Chabib Nurmagomedov, Daniel Cormier a Cain Velasquez má největší šanci podepsat s americkou wrestlingovou organizací Real American Freestyle.
„Cain Velasquez. Jednoznačně Cain Velasquez. DC má příliš mnoho povinností,“ odpověděl Mendez. A dodal: „Cain Velasquez by pro ně byl nejlepší kandidát a ve skutečnosti už s nimi jednáme.“ Výrok redakce MMAmag dohledala v přepisech serverů MMA News a MiddleEasy, které na rozhovor pro MMA Junkie odkazují.
Je to tvrzení trenéra, ne oznámení organizace. Váhu mu dává prostředí: všichni tři jmenovaní jsou spojeni s Mendezovou akademií. A Velasquez? Ve 44 letech má podle Sherdogu 14 výher, z toho 12 knockoutem nebo technickým knockoutem, a tři prohry.
Jenže Real American Freestyle není ani druhé UFC, ani show z televizních sobot. Organizace to o sobě píše přímo na svém webu.
Žádné scénáře. Liga, kde se v žebříčcích potkávají tváře z klece
Real American Freestyle se na vlastním webu označuje za první profesionální wrestlingovou ligu bez předem daného výsledku pro nejlepší sportovce světa. Česky a bez obalu: zápas ve volném stylu na žíněnce, výsledek se nepíše dopředu. S WWE, tedy World Wrestling Entertainment, to nemá společného nic kromě slova wrestling.
Pro fanouška MMA je zajímavá kvůli jménům. V mužském žebříčku crossover bez ohledu na váhu ke 19. říjnu 2026 vede Colby Covington, druhý je Henry Cejudo a osmý Michael Chandler. A liga jede: RAF14 má termín 23. října 2026 v Las Vegas, následují akce 14. listopadu 2026 v Abú Zabí, 28. listopadu 2026 v Chicagu a 19. prosince 2026 na Long Islandu. Nebyla by to jednorázová exhibice, ale naskočení do rozjetého provozu.
Redakce MMAmag proto otevřela oficiální seznam atletů Real American Freestyle i karty nejbližších akcí, aby zjistila, jak daleko jednání doopravdy došla.
Mezi jednáním a podpisem je ještě jeden krok
Ze seznamu atletů a žebříčků Real American Freestyle, do kterých redakce MMAmag 21. října 2026 nahlédla, plyne, že Velasquezovo jméno tam není. Stejně dopadlo hledání na kartách akcí RAF14, RAF v Abú Zabí, RAF15 a RAF16. Mendezovo tvrzení zatím nemá datum ani soupeře a veřejné materiály organizace o jednáních mlčí.
Mnohem zajímavější je, jak se posunul sám trenér. Dne 5. dubna 2019 Mendez v pořadu The MMA Hour odmítal řeči o konci svého svěřence, jak tehdy citoval server MMA Fighting: „Řekl bych, že je to stoprocentně panická reakce.“ A přidal: „Slyším od něj jen to, že se nemůže dočkat návratu.“ Tehdy mluvil o kleci. O sedm let později mluví o žíněnce.
Mezitím přišel zlom: 11. října 2019 Velasquez podle Sherdogu ukončil MMA kariéru a podepsal s WWE. Pak přišlo složité období mimo sport. Cíl případného návratu se za tu dobu změnil celý.
Žíněnka, ze které kdysi odešel do klece
Velasquez by nemířil do neznáma. National Wrestling Hall of Fame ho vede jako dvojnásobného All-Americana za Arizona State v nejtěžší univerzitní kategorii do 285 liber, tedy zhruba 129 kg. V roce 2005 skončil pátý, v roce 2006 čtvrtý.
Mezi posledním soutěžním večerem a Mendezovým výrokem leží pořádná díra: z oficiálního výsledku zápasu ze 17. února 2019 redakce MMAmag spočítala, že do 21. října 2026 uplynulo 2 803 dní. Sedm let a ještě kus navrch.
Návrat do klece by byl skokem do minulosti. Žíněnka je něco jiného, tam Velasquez začínal. Zbývá jediný krok: aby se jeho jméno objevilo tam, kde zatím není.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek