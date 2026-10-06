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Nejhorší chyba při sušení prádla v bytě. Dělá ji 56 % Čechů a pak se diví, proč mají plíseň

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Rozkládací sušák plný mokrého prádla patří v zimě skoro do každé domácnosti. […]
Nejhorší chyba při sušení prádla v bytě. Dělá ji 56 % Čechů a pak se diví, proč mají plíseň

Nejhorší chyba při sušení prádla v bytě. Dělá ji 56 % Čechů a pak se diví, proč mají plíseň

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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