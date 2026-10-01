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Sucho odhalilo pod Kamýkem starou Vltavu. Místní se bojí o vodu ve studních

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Dennívýzva
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Vltava pod kamýckou přehradou na Příbramsku teď připomíná spíš rozšířený potok. U Kamýku zabírá voda zhruba třetinu původního koryta, zbytek tvoří jen kamení a…
KamykNadVltavou-2007-06-11-Prehrada

KamykNadVltavou-2007-06-11-Prehrada

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:00

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