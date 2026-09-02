Ve čtvrtek ve 22:45 se neodlepíte od obrazovek: Nova Cinema vysílá nejlepší kriminálku všech dob

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Čtvrtek večer. Únava po pracovním týdnu vás tlačí do gauče, ale místo bezmyšlenkovitého scrollování vás čeká něco, co vám nedovolí ani mrknutí. Představte si luxusní šampaňské v křišťálových sklenicích, kde každý přípitek může být vaším posledním. Kriminální drama s rozpočtem přes miliardu korun, kde hlavní hrdina balancuje mezi životem a smrtím. Dokážete odhalit, kde končí přetvářka a začíná skutečný strach?
Když se luxus mísí s vůní smrti
Život pod neustálým dohledem zabijáků, kteří neznají slitování. Hlavní hrdina se musel proměnit v chladnokrevného finančníka čistícího ty nejšpinavější peníze pro samotného krále kokainu. Každé podání ruky s bossy podsvětí znamenalo balancování na ostří žiletky.
Dvojí život si vybral krutou daň. Doma čekala skutečná rodina, v luxusních klubech musel předstírat hluboké přátelství s lidmi, které se chystal poslat za mříže. Tento vnitřní konflikt tvoří samotné srdce příběhu. Sledujete muže, který ztrácí pevnou půdu pod nohama a jehož jedinou zbraní je dokonalá improvizace.
Skutečné události posloužily jako předloha, přesto se tvůrci nevyhnuli dramatickým úpravám. Scéna, kdy je hlavní hrdina se zavázanýma očima svědkem rituální popravy muže hned vedle něj, se ve skutečnosti nikdy nestala. Byla vytvořena čistě pro maximalizaci napětí.
Bryan Cranston v roli, která ho málem stála zdraví
Tento strhující snímek z roku 2016 nese název Infiltrátor. V hlavní roli exceluje Bryan Cranston, který ztvárnil odvážného agenta Roberta Mazura. Sekundují mu John Leguizamo, Diane Kruger, Benjamin Bratt a Amy Ryan. Režisér Brad Furman dokázal vytvořit atmosféru, ze které mrazí i po letech.
Zákulisí vzniku skrývá neobyčejné zajímavosti. Furman svěřil napsání scénáře vlastní matce Ellen Brown Furman. Tato rodinná synergie vdechla filmu hluboký cit pro psychologii postav. Cranston neponechal nic náhodě a připravoval se přímo se skutečným Robertem Mazurem, který u filmu působil jako výkonný producent.
Mazur se později vyjádřil k obsazení s velkým uznáním: „Přiznám se, že jsem měl zpočátku obavy, protože mně bylo během operace mezi 36 a 38 lety a Bryanovi už v době natáčení táhlo na šedesátku. Jeho talent je ale tak obrovský, že věkový rozdíl se ukázal jako naprosto nepodstatný.“
Testovací trať Top Gearu a mýtus o svatbě, která se nikdy nestala
Natáčení probíhalo na mnoha zajímavých místech. Části filmu se točily na letišti Dunsfold Aerodrome v Anglii, celosvětově proslulém jako testovací trať a domov kultovního pořadu Top Gear. Diváci oceňují především dynamiku a herecké výkony. Jeden z nich shrnul: „Pro mě skvělá záležitost! Diane Kruger na jedničku a Bryan Cranston také skvěle. Film má velice dobré tempo, nenudí vás ani dialogy, ani akce.“
Jedním z největších mýtů je velkolepé zatčení přímo během svatby. Ve skutečnosti k obřadu nikdy nedošlo. Federální agenti pozatýkali podezřelé večer předtím. Vylákali je pod záminkou rozlučky se svobodou do limuzín a odvezli na fiktivní party, kde spadla klec.
Podobně upravená byla dramatická autonehoda, při níž měl zahynout klíčový informátor Barry Seal. Ve skutečnosti Mazur u Sealovy smrti nebyl. Seal byl kartelem zavražděn na parkovišti Armády spásy v Baton Rouge bez Mazurovy přítomnosti.
Zdroj: youtube.com
Miliardové sumy a streamovací triumf
Pro představu o rozsahu operace C-Chase z roku 1988: agenti zajistili 100 milionů dolarů v hotovosti a bankám udělili pokuty 500 milionů dolarů. V přepočtu na hodnotu peněz v roce 2026 by zajištěná částka činila 265 milionů dolarů (cca 6,1 miliardy Kč) a pokuty 1,3 miliardy dolarů (cca 30 miliard Kč).
Produkční rozpočet filmu činil v roce 2016 přibližně 28 až 47,5 milionu dolarů. V kinech propadl s pouhými 22 miliony dolarů, avšak na streamovacích platformách se v roce 2026 stal masivním hitem.
Nenechte si ujít tento pohled do nitra drogového kartelu, kde každé rozhodnutí znamenalo rozdíl mezi životem a smrtí. Infiltrátora můžete sledovat ve čtvrtek 3. září 2026 ve 22:45 na Nova Cinema. Některé programy uvádějí začátek již ve 22:40, proto si udělejte pohodlí s předstihem. Dokázali byste vydržet psychický tlak dvojího života, nebo byste praskli při prvním výslechu?
Zdroje článku: The Infiltrator (2016 film) - Wikipedia, imdb.com, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová