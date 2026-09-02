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Ve čtvrtek ve 22:45 se neodlepíte od obrazovek: Nova Cinema vysílá nejlepší kriminálku všech dob

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Každý den usínáte s vědomím, že jediné chybné slovo znamená okamžitou popravu. Elitní federální agent se musel vzdát vlastní identity, aby pronikl do nejvyšších pater kolumbijského drogového kartelu.
Ve čtvrtek ve 22:45 se neodlepíte od obrazovek: Nova Cinema vysílá nejlepší kriminálku všech dob

Ve čtvrtek ve 22:45 se neodlepíte od obrazovek: Nova Cinema vysílá nejlepší kriminálku všech dob

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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