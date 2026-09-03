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Krásné počasí končí, Česko čeká ledová sprcha. Meteorologové právě změnili předpověď

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Zářijové počasí si s námi ještě chvíli zahraje na pokračující léto, ale teplé dny už pomalu odpočítávají své poslední hodiny. Zatímco tento týden přinese ještě příjemná vedra a na jižní Moravě dokonce tropickou třicítku, meteorologové už vidí za rohem výrazný teplotní zlom.
Krásné počasí končí, Česko čeká ledová sprcha. Meteorologové právě změnili předpověď

Krásné počasí končí, Česko čeká ledová sprcha. Meteorologové právě změnili předpověď

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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