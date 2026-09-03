Krásné počasí končí, Česko čeká ledová sprcha. Meteorologové právě změnili předpověď

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První zářijové dny přinesly počasí, které spíše než začínající podzim připomínalo doznívající prázdniny. Školáci se do lavic vraceli za doprovodu slunečních paprsků a teplot znatelně nad dlouhodobým průměrem. Tento příjemný ráz atmosféry však nebude trvat věčně – meteorologové právě aktualizovali své předpovědi a před námi se rýsuje výrazný zlom.
Aktuální situace nad Českem ukazuje první drobné signály změny. V ranních hodinách převládá polojasná až oblačná obloha, kompaktnější vrstva mraků leží zejména nad Libereckým, Jihočeským, Jihomoravským a Zlínským krajem. Na severu Čech se už ojediněle objevují první slabé přeháňky. Denní maxima se však stále drží vysoko – během středy naměříme až 24 °C.
Páteční tropy na jižní Moravě
Čtvrtek přinese ještě o stupínek vyšší čísla, teploměry ukážou zhruba 25 °C. Skutečný vrchol teplého období však nastane v pátek. Ten bude nejteplejším dnem tohoto týdne s plošnými teplotami dosahujícími až 27 °C.
Zvláštní pozornost si zaslouží především jih Moravy. V tomto tradičně nejteplejším koutu republiky se rtuť teploměru může vyšplhat až na tropických 30 °C. Jde o hodnoty, které jsou pro začátek září 2025 mimořádné. Kdo plánuje venkovní aktivity bez nutnosti oblékat svetr, měl by využít právě páteční odpoledne – bude to poslední příležitost před výrazným ochlazením.
Víkend odstartuje pozvolnou změnu
Sobota a neděle zahájí proměnu, která v následujících dnech nabere na síle. Příliv teplého vzduchu definitivně ustane a vystřídá ho chladnější proudění doprovázené proměnlivou oblačností. Výraznější změna kurzu se naplno projeví v průběhu příštího týdne.
„Zářijové teplo vyklidí pole a do střední Evropy dorazí sychravější ráz počasí, který bývá pro devátý měsíc roku obvyklý,“ uvádějí meteorologové ve svých prognózách.
Příští čtvrtek: nejchladnější den měsíce
Zlom bude patrný už v polovině nadcházejícího týdne. Příští středu se denní maxima dostanou na úroveň okolo 22 °C, což představuje znatelný propad oproti pátečním tropům. Výrazněji se ochladí také v nočních a ranních hodinách – teploty klesnou k 11 °C. Chladná jitra už dají jasně najevo, že léto předává žezlo podzimu.
Dosavadní dno tohoto ochlazení přinese příští čtvrtek. Tento den se zapíše jako zatím nejchladnější den celého září. Denní maxima nepřekročí hranici 19 °C, noční hodnoty se budou pohybovat kolem 13 °C.
- Pátek: až 30 °C na jižní Moravě, jinde kolem 27 °C
- Příští středa: maxima okolo 22 °C, ráno jen 11 °C
- Příští čtvrtek: maxima do 19 °C – nejchladnější den měsíce
- Celkový propad: více než 10 °C během jednoho týdne
Co to znamená pro vaše plány
V porovnání s pátečním jihomoravským maximem půjde o více než desetistupňový propad, který tělo pocítí velmi rychle. Kombinace nižších teplot, vyšší vlhkosti a zatažené oblohy vytvoří autentickou podzimní kulisu. Ranní cesty do práce nebo do škol si vyžádají bundy či kabáty – a kdo má v plánu poslední letní grilování nebo odpolední koupání, měl by ho naplánovat nejpozději na pátek.
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský