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Napětí mezi Marešem a Boučkem? Pravda o jejich vztahu překvapí nejednoho diváka

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Dennívýzva
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Leoš Mareš a Libor Bouček bývají kvůli podobnému profesnímu zaměření dlouhodobě stavěni do role konkurentů. Bouček ale nyní popsal jejich vztah výrazně jinak. Podle něj mezi nimi osobní rivalita není a oba k moderování přistupují odlišným způsobem. Podobně přitom o Marešovi mluvil už v minulosti.
Napětí mezi Marešem a Boučkem? Pravda o jejich vztahu překvapí nejednoho diváka

Napětí mezi Marešem a Boučkem? Pravda o jejich vztahu překvapí nejednoho diváka

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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