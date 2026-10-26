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Na stavbu D11 dohlédne Barbora. Tuneláři se pustili pod zem

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Na stavbě dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem se objevuje nová důležitá postava. Nepotřebuje helmu, reflexní vestu ani pracovní boty. Svatá Barbora, patronka horníků a tunelářů, bude symbolicky dohlížet na ražbu tunelu Kamenný vrch. Její soška se teď dočká slavnostního křtu.
Na stavbu D11 dohlédne Barbora. Tuneláři se pustili pod zem

Na stavbu D11 dohlédne Barbora. Tuneláři se pustili pod zem

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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