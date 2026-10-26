Na stavbu D11 dohlédne Barbora. Tuneláři se pustili pod zem

Svatá Barbora má mezi lidmi, kteří pracují hluboko pod zemí, výjimečné postavení. Po staletí ji horníci prosili o ochranu před neštěstím a nebezpečím. Tradice nezmizela ani s moderní technikou. Dodržují ji také tuneláři, kteří se dnes místo za uhlím vydávají do skal kvůli novým silnicím a železnicím. A právě jedna taková Barbora brzy najde své místo na stavbě dálnice D11 u Výšinky na Trutnovsku. Dělníci tam zahájili ražbu tunelu Kamenný vrch.
„Na stavbě dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem jsme zahájili ražbu tunelu Kamenný Vrch. A nyní dojde k slavnostnímu křtu sošky svaté Barbory, patronky horníků a tunelářů, která bude na práce po celou dobu výstavby symbolicky dohlížet,“ uvedla Petra Drkulová z Ředitelství silnic a dálnic.
Tunel Kamenný vrch vzniká za motorestem Výšinka. A rozhodně nepůjde o žádnou malou díru do kopce. Stavbaři musí vyrazit dvě samostatné tunelové trouby. Jedna bude měřit 780 metrů, druhá 756 metrů. Pracovat budou takzvanou Novou rakouskou tunelovací metodou. Její princip spočívá v postupném odtěžování horniny a průběžném zajišťování vznikajícího prostoru. Stavbaři přitom sledují chování okolního masivu a podle skutečných geologických podmínek upravují další postup.
Samotná ražba má zabrat přibližně dvanáct měsíců. Práce budou probíhat v nepřetržitém režimu, tedy ve dne i v noci, s výjimkou vánočních svátků. Kamenný vrch je součástí nového úseku dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Ten bude měřit 19,6 kilometru a jeho výstavba vyjde přibližně na devět miliard korun.
Vedle tunelu vznikají také nové mosty, mimoúrovňové křižovatky a další dálniční objekty. Na celé trase pokračují zemní práce a budování potřebné infrastruktury. „Nový úsek dálnice D11 Jaroměř – Trutnov v celkové délce 19,6 kilometru s náklady 9 miliard korun plánujeme uvést do provozu v roce 2029,“ doplnila Drkulová.
A pokud všechno půjde podle plánu, první řidiči projedou tunelem Kamenný vrch právě za tři roky. Do té doby bude nad bezpečím lidí, kteří ho budují, alespoň symbolicky držet ochrannou ruku svatá Barbora.