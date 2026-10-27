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Bylo rozhodnuto o celosvětové změně času: Od roku 2027 platí tzv. Koordinovaný světový čas

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Dennívýzva
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Pro člověka je jedna sekunda zanedbatelná. Než si uvědomí, že uplynula, je pryč. Ovšem počítačové sítě, satelitní navigace nebo elektrické rozvodné sítě potřebují čas měřit velmi přesně. A právě jedna sekunda navíc jim dokázala pořádně zamotat hlavu.
Bylo rozhodnuto o celosvětové změně času: Od roku 2027 platí tzv. Koordinovaný světový čas

Bylo rozhodnuto o celosvětové změně času: Od roku 2027 platí tzv. Koordinovaný světový čas

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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