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Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show

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Žádná Wi-Fi, žádné topení, zato pořádná dávka pravěké zábavy. Ve Všestarech se bude rozdělávat oheň, vyrábět zbraně proti nudě a po setmění dojde i na tajemné prohlídky a ohňovou show.
Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show

Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show

Zdroj: Archeopark Všestary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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