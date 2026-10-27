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V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů

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Hradec Králové dostane 356 nových zelených obyvatel, kteří postupně zakoření v ulicích napříč městem. Na podzimní výsadbu za 1,3 milionu korun přispěje téměř 800 tisíci také dobročinný re-use obchod, kde staré věci dostávají druhou šanci.
V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů

V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů

Zdroj: Město Hradec Králové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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