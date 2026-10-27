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Magnific
Představte si, že byste byli přesvědčeni, že lidstvo má před sebou posledních deset let existence. Mělo by ještě smysl odkládat si peníze na stáří? Americký výzkumník Nate Soares dospěl k závěru, že pro něj nikoliv. Prezident neziskové organizace Machine Intelligence Research Institute (MIRI), která se zabývá bezpečností umělé inteligence, v rozhovoru s Nicholasem Thompsonem uvedl, že už přibližně deset let nepřispívá na své důchodové spoření.
Soares přitom není náhodným kritikem moderních technologií. Dříve pracoval jako softwarový inženýr ve společnostech Google a Microsoft a více než dvanáct let se věnuje problematice
bezpečnosti pokročilých AI systémů. Společně s Eliezerem Yudkowským také napsal knihu If Anyone Builds It, Everyone Dies, která varuje před možnými důsledky vzniku umělé superinteligence.
V rozhovoru zveřejněném 21. října 2026 v podcastu The Most Interesting Thing in AI Soares vysvětloval, proč považuje další nekontrolovaný vývoj umělé inteligence za existenční hrozbu. Pravděpodobnost, že AI během následujících deseti let způsobí vyhynutí lidstva, osobně odhaduje na více než 50 procent.
AI hrozba
Foto: Magnific
Problém podle něj není v tom, že by nás AI nenáviděla
Soaresovo varování se neopírá o představu robotů, kteří jednoho dne získají lidské emoce a rozhodnou se pomstít svým stvořitelům. Obává se mnohem složitějšího problému. Dostatečně vyspělá umělá inteligence by podle něj mohla sledovat vlastní cíle, při jejichž naplňování by lidská existence přestala být důležitá.
Takový systém by nemusel lidem aktivně přát smrt. Stačilo by, kdyby je vnímal jako překážku nebo jako nepodstatnou součást prostředí. Pokud by navíc dokázal samostatně vyvíjet nové technologie, získávat zdroje a vytvářet potřebnou infrastrukturu, mohl by postupně ztratit závislost na lidské společnosti.
Právě schopnost fungovat nezávisle na člověku považuje Soares za zásadní riziko. Současné AI systémy totiž stále potřebují infrastrukturu, elektřinu, datová centra, výrobce čipů i lidskou údržbu. Jeho obavy se týkají hypotetické superinteligence, která by tyto překážky dokázala překonat.
Zda a kdy něco takového skutečně vznikne, však nikdo spolehlivě neví. Neexistuje ani důkaz, že by dnešní veřejně dostupné AI modely měly schopnosti potřebné k uskutečnění podobného scénáře.
Soares proto prosazuje zastavení vývoje nejpokročilejších univerzálních systémů, které by mohly dosáhnout nebezpečné úrovně autonomie. Neodmítá přitom veškeré
využívání umělé inteligence. Podporuje například její uplatnění při výzkumu léčby rakoviny nebo zvyšování bezpečnosti automobilové dopravy. Jak vážně máme podobná varování brát?
Přestože Soares patří mezi výrazné zastánce přísné regulace AI, jeho předpověď není všeobecně přijímaným vědeckým závěrem. Odborníci se zásadně rozcházejí v názoru na rychlost vývoje umělé inteligence i pravděpodobnost katastrofických následků.
Rozsáhlý výzkum zveřejněný v roce 2024, kterého se zúčastnilo 2 778 odborníků publikujících v oblasti AI, ukázal značné rozdíly v očekáváních. Přibližně 68 procent respondentů považovalo pozitivní důsledky superinteligence za pravděpodobnější než negativní. Současně však podle konkrétní formulace otázky 38 až 51 procent oslovených přisuzovalo extrémně negativním následkům, včetně možnosti vyhynutí lidstva, pravděpodobnost alespoň deset procent.
Podobná čísla samozřejmě neznamenají, že vědci dokázali pravděpodobnost zániku civilizace skutečně vypočítat. Jde o subjektivní odhady odborníků, nikoliv o výsledky měření nebo experimentálně ověřené prognózy. Navíc se nevztahují ke stejnému desetiletému období, o kterém hovoří Soares.
Jeho rozhodnutí přestat přispívat na americký důchodový účet 401(k) je tak především osobním důsledkem vlastního přesvědčení. Nelze z něj vyvozovat, že by lidé měli následovat jeho příklad a přestat finančně plánovat svou budoucnost.
Výzkumník ostatně ani netvrdí, že je katastrofa nevyhnutelná. Naopak zdůrazňuje, že lidstvo má stále možnost nebezpečnému vývoji zabránit. Za nejdůležitější považuje nepokračovat ve vývoji systémů, nad kterými bychom mohli nenávratně ztratit kontrolu.
Zůstává tedy zásadní otázka, na kterou zatím věda nemá jednoznačnou odpověď. Dokážeme vytvářet stále schopnější umělou inteligenci a současně zajistit, aby její jednání zůstalo pod lidskou kontrolou? Právě na řešení tohoto problému se výzkum bezpečnosti AI soustředí. Zda jsou Soaresovy obavy oprávněné, nelze dnes spolehlivě určit.
Zdroj:
TechSpot.com
https://podfollow.com/the-most-interesting-thing-in-ai/episode/7179d0719432fa2b67d22f002bcb9b986b82a006/view
https://www.businessinsider.com/ai-safety-leader-stops-saving – for-retirement-extinction-fears-2026-10 https://arxiv.org/abs/2401.02843