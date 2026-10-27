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Expert na umělou inteligenci přestal spořit na důchod. Věří, že AI může do deseti let vyhubit lidstvo

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Nate Soares, uznávaný odborník na bezpečnost umělé inteligence, už deset let nepřispívá na důchodové spoření. Obává se totiž, že vyspělá AI může během příští dekády způsobit vyhynutí lidstva. Jeho varování ale není vědecky potvrzenou předpovědí.
Expert na umělou inteligenci přestal spořit na důchod. Věří, že AI může do deseti let vyhubit lidstvo

Expert na umělou inteligenci přestal spořit na důchod. Věří, že AI může do deseti let vyhubit lidstvo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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