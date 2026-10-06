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Na silnici 35 u Lažan se v noci převrátil kamion

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Zraněním řidiče skončila nehoda kamionu, ke které došlo před půlnocí na silnici 35 u Lažan. Ranní dopravu už ale nehoda neovlivnila, zásah skončil ještě v noci, kdy byla silnice předána správci komunikace.
Na silnici 35 u Lažan se v noci převrátil kamion

Na silnici 35 u Lažan se v noci převrátil kamion

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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